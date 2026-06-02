В Госдуме призвали воссоздать Госкино

РИА Новости: депутат Бурляев призвал вернуть кинематограф под госуправление
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Необходимо создать структуру, аналогичную Государственному комитету СССР по кинематографии (Госкино), что позволит взять под госуправление кинопрокат и кинематограф, являющийся духовно-стратегическим оружием страны, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.

«Нужно возвращать такую структуру, как Госкино, которая очень хорошо себя зарекомендовала в советское время. Кинематограф и система кинопроката должны находиться в поле государственной системы. Госкино должно отвечать за все, что делается в кинематографе», — сказал Бурляев РИА Новости.

По его словам, кинематограф является духовно-стратегическим оружием государства.

«Нужно Госдуме рекомендовать заняться возвращением кинематографа и кинопроката в лоно государственного управления, строить государственные кинотеатры по всей стране. Я не выступаю против частного, приватного кинематографа, конечно, он должен быть, свобода должна быть, никто не должен посягать на свободу. Но государство должно стопроцентно финансировать производство фильмов, а не давать только рыночные 30%», — считает депутат.

Он отметил, что с начала перестройки российский кинематограф и кинопрокат вошли в пору деградации.

«Мы приняли рыночные отношения для всей культуры, вообще для всей жизни нашей, и это было неправильно. Культура не должна зависеть от рынка. Рынок диктует, что культуре не нужны глубокие герои, глубокие идеи. Рынок развлекает больше, чем обучает, учит, просвещает», — считает Бурляев.