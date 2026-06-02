Названа дата премьеры приквела «Рэмбо»

Компания Lionsgate объявила, что премьера приквела «Рэмбо» в зарубежном прокате состоится 4 июня 2027 года. Сильвестр Сталлоне принял участие в работе над фильмом — он выступил в роли исполнительного продюсера.
Сюжет «Джона Рэмбо» расскажет о становлении героя. События фильма развернутся до событий фильма «Рэмбо: Первая кровь». Главную роль исполнил Ноа Сентинео, а режиссером приквела выступил Ялмари Хеландер («Бессмертный»).
79-летний Сильвестр Сталлоне ранее заявил, что несколько лет назад предлагал в Голливуде идею о создании приквела «Рэмбо» с 18-летним главным героем. Тогда он заявлял, что вновь сыграет еще более молодого Джона Рэмбо при помощи искусственного интеллекта и визуального омолаживания.