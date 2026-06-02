Названа дата премьеры приквела «Рэмбо»

79-летний Сильвестр Сталлоне ранее заявил, что несколько лет назад предлагал в Голливуде идею о создании приквела «Рэмбо» с 18-летним главным героем. Тогда он заявлял, что вновь сыграет еще более молодого Джона Рэмбо при помощи искусственного интеллекта и визуального омолаживания.