Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Кожевникова показала редкое фото четверых сыновей

Актриса поделилась снимком со своими четырьмя сыновьями
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова впервые за долгое время показала поклонникам своих четверых сыновей. Актриса опубликовала в соцсети семейный кадр.

На фото она запечатлена вместе с подросшими детьми и коллегой по проекту Виталием Гогунским.

Мария Кожевникова с сыновьями и Виталием Гогунским / фото: соцсети
Мария Кожевникова с сыновьями и Виталием Гогунским / фото: соцсети

Артистка воспитывает мальчиков от бизнесмена Евгения Васильева. Старшему сыну Ивану уже 12 лет, Максиму — 11, Василию исполнилось восемь, а самому младшему Александру — всего два года.

Кожевникова и Васильев вместе с 2013 года. Официально их отношения не зарегистрированы, но актриса не раз объясняла свою позицию. Она подчеркивала, что штамп в паспорте для нее не имеет большого значения.

По словам знаменитости, гораздо важнее то, что пара обвенчалась в православном монастыре в Ницце. Кожевникова считает, что регистрация брака не дает никаких гарантий и не добавляет уверенности в партнере.

«Клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело», — отмечала она. Актриса и ее избранник — верующие люди, которые осознанно приняли решение быть вместе и строить семью.

Ранее Мария Кожевникова рассказала о похудении словами «я голодала».