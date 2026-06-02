Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова впервые за долгое время показала поклонникам своих четверых сыновей. Актриса опубликовала в соцсети семейный кадр.
На фото она запечатлена вместе с подросшими детьми и коллегой по проекту Виталием Гогунским.
Артистка воспитывает мальчиков от бизнесмена Евгения Васильева. Старшему сыну Ивану уже 12 лет, Максиму — 11, Василию исполнилось восемь, а самому младшему Александру — всего два года.
Кожевникова и Васильев вместе с 2013 года. Официально их отношения не зарегистрированы, но актриса не раз объясняла свою позицию. Она подчеркивала, что штамп в паспорте для нее не имеет большого значения.
По словам знаменитости, гораздо важнее то, что пара обвенчалась в православном монастыре в Ницце. Кожевникова считает, что регистрация брака не дает никаких гарантий и не добавляет уверенности в партнере.
«Клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело», — отмечала она. Актриса и ее избранник — верующие люди, которые осознанно приняли решение быть вместе и строить семью.
