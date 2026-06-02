Зак Снайдер снимет ремейк культового «Побега из Нью-Йорка»

Снайдер не только выступит режиссером, но и сам напишет сценарий
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Побег из Нью-Йорка»
Зак Снайдер, известный по фильмам «Хранители» и «Лига справедливости», займется переосмыслением классического сай-фай боевика «Побег из Нью-Йорка». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Снайдер не только выступит режиссером, но и сам напишет сценарий. Детали сюжета пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют будущую картину «более жесткой и бескомпромиссной» по сравнению с оригиналом. Проект находится на ранней стадии разработки, дата премьеры пока не объявлена.

Действие классического фильма 1981 года режиссера Джон Карпентера разворачивается в альтернативном 1997 году на фоне Третьей мировой войны. Манхэттен превращен в тюрьму строгого режима. Самолет президента США совершает аварийную посадку прямо в этой зоне, и главу государства берут в плен бывшие заключенные-революционеры.

Главный герой — ветеран войны Плискен (Курт Рассел), осужденный за неповиновение властям, — получает ультиматум: спасти президента за 24 часа, иначе введенный в его кровь смертельный яд убьет его.

Интересно, что это не первая попытка перезапустить франшизу. В 2022 году сообщалось, что ремейк может снять сам Джон Карпентер — автор оригинальной ленты («Нечто», «Хэллоуин»). Однако проект тогда так и не сдвинулся с места.

В последнее время Зак Снайдер пытается отойти от жанра фантастики, который его прославил, и занимается работой над военной драмой «Последняя фотография».