Мирослава Карпович 1 июня сообщила радостную новость — актриса вышла замуж. Однако имя избранника звезда сериала «Папины дочки» решила не раскрывать. Она лишь подчеркнула, что супруг не имеет отношения к кино.
Недавно в СМИ активно обсуждали роман Карпович с 36-летним коллегой Евгением Банифатовым. Некоторые предполагали, что 40-летняя актриса вышла замуж за артиста. Однако Карпович тут же опровергла все новости.
Актриса пообещала лично рассказать об изменениях в личной жизни, когда они действительно произойдут. Банифатов одним из первых поздравил коллегу с радостным событием.
«Поздравляю тебя, мой очень близкий друг, коллега, партнер! Счастья бескрайнего в вашем доме! Мужу лично пожму руку! Он оторвал у этого мира самый крупный бриллиант!» — написал артист.
Сама Карпович благодарит всех за теплые слова и шутит по поводу своего возраста. Актриса отмечает, что никогда не поздно устраивать свою личную жизнь.
«Я по-европейски, так сказать. После 40 жизнь только начинается. Чем старше вино, тем оно дороже, а его букет ярче и крепче», — иронизирует артистка.
Ранее у Мирославы Карпович был роман с Павлом Прилучным. Они начали встречаться после того, как актер развелся с Агатой Муцениеце. Однако эти отношения быстро завершились.