Анна Кендрик снимет фильм по бестселлеру «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Актриса срежиссирует экранизацию романа Тейлор Дженкинс Рейд
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Кендрик
Анна КендрикИсточник: Legion-Media

Deadline сообщает, что актриса Анна Кендрик станет режиссером экранизации романа «Семь мужей Эвелин Хьюго» Тейлор Дженкинс Рейд.

Изначально проект должна была ставить Лесли Хедленд. Позже ее сменила Мэгги Беттс, известная по фильмам «Послушница» и «Похороны». Теперь режиссерское кресло заняла Кендрик.

Первый черновик сценария написала Лиз Тайгелер, работавшая над сериалами «И повсюду тлеют пожары» и «Прекрасные мелочи». Сейчас текст дорабатывает Франческа Слоун. Фильм выпустит Netflix. Производством займутся Circle Management + Productions и 3Dot Productions. Продюсерами выступят Лиза Часин, Брэд Мендельсон и Дэвид Хинохоса, а исполнительным продюсером — сама писательница.

Сюжет строится вокруг интервью молодого журналиста со стареющей голливудской звездой Эвелин Хьюго. Во время беседы актриса расскажет о семи браках, в которых состояла. В истории Эвелин будут и голливудские скандалы, и предательства, и боль. Героиня раскроет шокирующую правду о своей жизни и людях вокруг нее.

Тейлор Дженкинс Рейд выпустила роман «Семь мужей Эвелин Хьюго» в 2017 году. Книга продержалась в списке бестселлеров The New York Times 120 недель и стала хитом в социальных сетях.

