Как Коннери спас Бэя
У Майкла Бэя выдался поистине впечатляющий старт карьеры. В 1995 году вышла его дебютная лента «Плохие парни», открывшая ему дорогу в высшую лигу Голливуда. А всего через год состоялась премьера «Скалы». Молодой режиссер с бэкграундом в рекламе и клипах получил бюджет в 75 миллионов долларов, звездный каст и сценарий, который до конца еще не был готов. Но это не помешало картине собрать в мировом прокате более 335 миллионов долларов, стать одним из главных хитов года и получить номинацию на «Оскар» за лучший звук.
При этом на режиссера оказывалось очень серьезное давление. Однажды боссы студии приехали на площадку устроить разнос за то, что съемочная группа выбилась из графика на два дня. Вот только они не предусмотрели, что за постановщика вступится Шон Коннери, который в жесткой форме отчитал руководство и потребовал выделять больше денег, а не мешать работать. С легендой, да еще и исполнительным продюсером, спорить никто не стал, лишь уточнили: «Сколько?».
Выстраданный сценарий
Даже на момент начала съемок сценарий все еще не был закончен. Изначальный текст Дэвида Уайсберга и Дугласа Кука перерабатывали несколько авторов. Причем в доработке участвовали настоящие акулы пера: Джонатан Хенсли («Крепкий орешек 3: Возмездие»), Аарон Соркин и Квентин Тарантино. Но ни один из них в итоге не попал в финальные титры.
Если Тарантино переписал всего несколько диалогов и изначально не претендовал на упоминание, то с Хенсли обошлись несправедливо. Он проделал огромную работу, переписав большую часть сюжета, но Гильдия сценаристов так и не разрешила включить его имя в титры. Майкл Бэй был взбешен этим решением и даже опубликовал открытое письмо, назвав процедуру Гильдии «позором» и «абсурдом».
Особые требования Шона Коннери
Сыгравший британского агента Джона Мейсона Шон Коннери согласился на роль при условии, что его персонаж получит особую подачу. Актер настоял на привлечении британских сценаристов Дика Клемента и Йена Ла Френе, с которыми ранее уже сотрудничал на съемках фильма «Никогда не говори никогда». Их задачей было сделать Мейсона более британским и ироничным. В итоге именно они переработали значительную часть его реплик.
Кроме того, с Коннери связана одна забавная история со съемок. 65-летний актер не хотел каждое утро тратить время на дорогу с материка на остров. Из-за этого укоренился миф, что для него якобы построили домик прямо на Алькатрасе. На самом деле это было невозможно. Актер прекрасно это понимал и хотел решить проблему иначе: он попросил Береговую охрану США разрешить ему пришвартовать у пирса острова свою яхту, чтобы жить на ней. Ведомство ответило отказом, и в качестве компромисса для мэтра оборудовали роскошный VIP-трейлер для отдыха между дублями.
Настоящий Алькатрас и «котики»
Изначально студия хотела, чтобы съемки полностью проходили в павильонах, но Бэй отказался: «Я должен снимать на этом острове, потому что он чертовски крутой». Ему очень повезло: в декабре 1995 года из-за бюджетного кризиса правительство США временно закрыло Алькатрас для посещений. Так что пустой остров оказался в полном распоряжении режиссера и его команды. Впрочем, некоторые экшен-сцены все же доснимали в декорациях.
Интересно, что для сцен со спецназом пригласили реальных ветеранов подразделения «Морские котики». Некоторые из них даже снялись в массовке. Исполнивший роль командира группы Майкл Бин признавался, что ему было тяжело изображать лидера отряда перед лицом настоящих профессионалов, да еще и в присутствии самого Шона Коннери. И это при том, что Бин уже играл спецназовцев в фильмах «Бездна» и «Морские котики».
Оператор — родственник Николаса Кейджа
За картинку в «Скале» отвечал Джон Шварцман — двоюродный брат Николаса Кейджа. Отец Джона, продюсер Джек Шварцман, был женат вторым браком на актрисе Талии Шайр, которая приходится Кейджу родной тетей. Сыновья Талии и Джека — актеры Джейсон и Роберт Шварцманы — его кузены.
Таким образом, исполнитель главной роли и оператор «Скалы» оказались членами одной большой семьи. На площадке об этой связи знали, но никакого особого отношения она не обеспечила: Шварцман работал в том же жестком режиме, что и все остальные.
Иракское расследование
«Скала» умудрилась войти в историю не только как отличный боевик, но и как фигурант официального расследования британского правительства. В 2016 году в Лондоне опубликовали знаменитый «доклад Чилкота», посвященный ошибкам разведки перед вторжением в Ирак в 2003 году.
Выяснилось, что один из секретных агентов MI6 на полном серьезе представил начальству дезинформацию: якобы Саддам Хусейн производит новейшее химическое оружие и прячет его в «стеклянных сферах». Именно такие шары с зеленым газом VX выдумали авторы «Скалы». В реальности химическое оружие так никто не хранит: стекло разобьется от малейшей детонации. Тем не менее доклад успели показать тогдашнему премьер-министру Тони Блэру.
Внутри британской разведки немедленно нашлись те, кто указал на разительное сходство с фильмом. Достоверность источника оказалась под сомнением. Однако данные уже успели войти в официальные аналитические материалы, которыми британские власти оправдывали перед парламентом отправку войск на реальную войну.
Премьера прошла прямо в тюремном дворе
Закрытый показ для прессы и пяти сотен приглашенных гостей состоялся под открытым небом в прогулочном дворе тюрьмы Алькатрас — прямо на месте событий картины. Актеры и создатели прибывали на остров на паромах под присмотром Береговой охраны. Это был один из самых необычных премьерных показов в истории Голливуда 1990-х годов.
Отдельно стоит сказать о музыке к ленте. Главные темы написали Ханс Циммер, Ник Гленни-Смит и Гарри Грегсон-Уильямс. Композиция Hummell Gets the Rockets стала одним из самых узнаваемых боевых маршей в истории кино и до сих пор активно используется в трейлерах. Причем весь саундтрек был записан в экстремально сжатые сроки — всего за четыре недели.