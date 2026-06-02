Кроме того, с Коннери связана одна забавная история со съемок. 65-летний актер не хотел каждое утро тратить время на дорогу с материка на остров. Из-за этого укоренился миф, что для него якобы построили домик прямо на Алькатрасе. На самом деле это было невозможно. Актер прекрасно это понимал и хотел решить проблему иначе: он попросил Береговую охрану США разрешить ему пришвартовать у пирса острова свою яхту, чтобы жить на ней. Ведомство ответило отказом, и в качестве компромисса для мэтра оборудовали роскошный VIP-трейлер для отдыха между дублями.