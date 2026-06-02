«Пугало»
Один из самых громких корейских проектов этого года — детективный триллер «Пугало» режиссера Пак Чун-у. Действие разворачивается в 1988-м: детектив Кан Тхэ Джу (Пак Хэ-су) возвращается в родной Кансон после понижения в должности и оказывается в эпицентре расследования серийных убийств. Чтобы выйти на маньяка, ему приходится объединиться с прокурором Чха Щи-еном (Ли Хи Джун) — бывшим одноклассником, когда-то делавшим его жизнь невыносимой. Ведущие актеры прекрасно известны зрителям по сериалам «Игра в кальмара» и «Карма».
В основе сюжета — реальное дело маньяка Ли Чун Чжэ, орудовавшего с 1986 по 1991 год. Убийца оставался безнаказанным три десятка лет: его личность установили лишь в 2019-м, однако привлечь к ответственности за те преступления уже было невозможно — истек срок давности. К тому моменту Ли Чун Чжэ уже отбывал пожизненный срок за другое убийство, совершенное в 1994 году.
«Пугало» стало настоящим хитом. Рейтинги планомерно росли с каждым эпизодом, а финальная серия набрала средний результат 8,1% по стране. Это вывело проект на второе место среди самых высокорейтинговых дорам в истории канала ENA.
«Те, кто читает сердце тьмы»
Дорама 2022 года «Те, кто читает сердце тьмы», вышедшая на канале SBS, рассказывает о появлении первого криминального профайлера в Южной Корее. Действие берет начало в 1990-х и охватывает почти два десятилетия, когда страну накрыла волна жестоких преступлений. Главный герой Сон Ха Ен (Ким Нам-гиль) — замкнутый детектив, который благодаря анализу буквально проникает в сознание убийцы. Режиссером проекта выступила Пак По-рам — один из создателей нашумевшего «Пентхауса».
В основе сериала лежит одноименная документальная книга реального профайлера Квон Иль Ена — первого специалиста такого профиля в корейской полиции. Он прослужил в ведомстве до 2017-го, после чего решил в мемуарах рассказать о своей работе. Так что в отличие от большинства детективных дорам, «Те, кто читает сердце тьмы» опирается на реальные уголовные дела 1990-х годов. Проект нередко сравнивают с американским сериалом «Охотники за разумом» Дэвида Финчера. Оба рассказывают о первых шагах криминального профилирования и какой скепсис поначалу это вызывало.
«Специальная команда Десять»
В 2011-м «Специальная команда Десять» с канала OCN стала одним из основоположников мрачного процедурала в корейском телевидении. Режиссер и продюсер И Сын Ён четыре года собирал материал для сценария — и в итоге создал сериал о полицейском подразделении, специализирующемся на нераскрытых делах. Само название «Десять» — отсылка к статистике: команда берется лишь за те преступления, вероятность раскрытия которых не превышает десяти процентов.
Во главе отдела — профессор и детектив Чжи Хун (Чу Сан Ук) с несносным характером. Его жесткие методы нередко приводят к конфликтам с коллегами и нарушению процедур, но результаты говорят сами за себя. Рядом с ним работают психолог Нам Е Ри (Эн Джо) и ветеран Пэк До Сик (Ким Сан Хо). Каждая серия опирается на задокументированные уголовные дела: авторы работали с архивами и консультировались с практикующими следователями.
Проект оказался настоящим хитом. В 2013-м вышел второй сезон с тем же составом. Для своего времени сериал стал абсолютно новаторским: впервые на корейском телевидении показали настолько жестокие сюжеты.
«Мышь»
Еще один сериал, в котором многие усматривают параллели с творчеством Дэвида Финчера. Создатели дорамы «Мышь» 2021 года задаются невероятно провокационным вопросом: что, если психопатов можно выявлять еще до рождения — по ДНК-тесту плода? Именно на фоне этой проблемы разворачивается история опытного детектива Го Мун-чи (Ли Хи-джун) и его молодого напарника Чон Ба-рыма (Ли Сын Ги), преследующих подражателя серийного убийцы по прозвищу «Охотник за головами».
Несмотря на фантастическую завязку, «Мышь» крайне реалистична. В основу сценария легло резонансное преступление школьницы в Инчхоне, а ключевая дилемма — можно ли карать потенциального убийцу, еще не совершившего преступления, — классический вопрос из философии.
По данным сервиса Seezn, «Мышь» заняла третье место среди самых популярных проектов первой половины 2021 года и вошла в топ-5 лучших сериалов tvN. Двадцать серий смотрятся на одном дыхании и заставляют задуматься над краеугольными вопросами этики.
«Слава»
Пожалуй, самая известная за пределами Кореи дорама последних лет — «Слава» 2022–2023 годов от Netflix. Режиссер Ан Гиль-хо и сценаристка Ким Ын-Сук создали историю о Мун Дон Ын (Сон Хе-ге) — девушке, которую одноклассники годами истязали в школе, в том числе прижигая кожу раскаленными щипцами для волос. В основе — жуткий инцидент в средней школе для девочек в Чхонджу. Бросив учебу, Дон Ын посвятила жизнь тщательно выстроенной мести: спустя почти два десятилетия она становится учителем ребенка своей главной мучительницы.
Сцены насилия в первых сериях вызвали волну обсуждений: зрители вспомнили реальный инцидент 2006 года, когда группа одноклассников в течение 20 дней систематически избивала и жгла девочку-подростка, не давая ранам заживать. Именно этот случай стал главным прообразом сюжета. Ким Ын Сук открыто говорила, что хотела поднять проблему безнаказанности школьного буллинга: в Корее нередки случаи, когда агрессивные дети из богатых семей избегают серьезных последствий. «Слава» попал в топ-10 Netflix среди сериалов не на английском языке и стал одним из самых обсуждаемых проектов платформы начала 2023 года.