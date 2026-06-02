В 1972 году на экраны вышел «Солярис» Андрея Тарковского по роману Станислава Лема. По сюжету психолог Крис Кельвин прибывает на космическую станцию у загадочной планеты, покрытой разумным океаном. Тот умеет материализовать самые болезненные воспоминания людей, и Кельвин внезапно встречает живую копию своей давно погибшей жены Хари. Картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и навсегда вошла в историю кино. Вспоминаем, как сложились судьбы шестерых ключевых исполнителей.
Донатас Банионис
Роль психолога Кельвина принесла литовскому актеру Донатасу Банионису широкую известность за пределами республики. В 1974 году ему присвоили звание народного артиста СССР. После этого Банионис продолжал много сниматься, а в 1974–1979 годах был еще и депутатом Верховного Совета СССР. В 1980 году он возглавил Паневежский театр и руководил им вплоть до 1988 года, параллельно окончив Литовскую государственную консерваторию.
На закате карьеры он сыграл в советской экранизации цикла Рекса Стаута «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», а также появился в сериале «Ленинград» (2007). Всего его фильмография насчитывает более 70 ролей в кино. 4 сентября 2014 года Донатас скончался в Вильнюсе после перенесенного инсульта — ему было 90 лет.
Наталья Бондарчук
Персонаж Натальи Бондарчук, Хари, — тот самый призрак погибшей жены Кельвина. Эта работа во многом определила дальнейшую карьеру актрисы. Не менее важно и то, что происходило вне кадра. У Бондарчук вспыхнул роман с Тарковским: оба на тот момент состояли в браке, а у режиссера к тому же был сын. И если Наталья решилась уйти от мужа, то предмет ее обожания отказался бросать семью. Молодая актриса была настолько разбита этим, что даже попыталась покончить с собой, но друзья успели ее спасти. Больше с Тарковским они не виделись и не общались. Вскоре Бондарчук вышла замуж за Николая Бурляева, с которым прожила 17 лет. У пары родились сын и дочь. Ее третьим мужем стал Игорь Днестрянский.
После «Соляриса» Бондарчук снялась еще в нескольких крупных картинах — например, у Владимира Мотыля в «Звезде пленительного счастья» (1975), а также в экранизации «Красного и черного» (1976). Затем начался ее режиссерский этап: в 1982 году она дебютировала с детским фильмом «Живая радуга». С тех пор актриса практически не возвращалась к актерской профессии. Наиболее известные ее работы по ту сторону камеры — дилогия «Детство Бемби» и «Юность Бемби». Именно она вдохновила Бондарчук на создание детского театра в Москве. Его филиалы также работают в Апрелевке и Одинцове.
Владислав Дворжецкий
Пилота Анри Бертона Владислав Дворжецкий сыграл в тот момент, когда его карьера только набирала обороты. Незадолго до этого он дебютировал в «Беге», а затем последовали роли в «Земле Санникова» и «Открытой книге». Наконец, в 1975 году он покорил зрителей образом капитана Немо в одноименном телесериале.
Казалось, дальше актер продолжит покорять большой экран. Но в конце 1976 года во время съемок в Ялте он попал в больницу: выяснилось, что за последний месяц Дворжецкий перенес на ногах два инфаркта. Врачи категорически запретили ему работать, но актер проигнорировал эти рекомендации. 28 мая 1978 года во время гастролей в Гомеле он скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 39 лет. За восемь лет кинокарьеры Дворжецкий успел сыграть более чем в 20 фильмах.
Анатолий Солоницын
Кибернетика Сарториуса воплотил человек, которого называли талисманом Тарковского. Анатолий Солоницын снялся у режиссера практически во всех ключевых картинах — «Андрее Рублеве», «Зеркале» и «Сталкере». При этом он много работал и с другими постановщиками. У Никиты Михалкова появился в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», у Алексея Германа — в «Проверке на дорогах». Его мечтой всегда было сыграть Достоевского. В 1981 году за роль Федора Михайловича в картине «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» актер получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.
Однако именно воплощение мечты обернулось трагедией. Во время съемок актер упал с лошади и сильно ушиб грудь. При обследовании врачи обнаружили у него рак легкого. На операции легкое удалили, но метастазы уже распространились на позвоночник. 11 июня 1982 года заслуженный артист РСФСР скончался в Москве в возрасте 47 лет. В том же году вышел последний фильм с его участием — «Остановился поезд».
Николай Гринько
Еще один любимец Андрея Арсеньевича, Николай Гринько, предстал в образе отца Кельвина. Их сотрудничество началось с «Иванова детства» и продолжалось много лет. Впрочем, любовь миллионов ему принесли совсем другие роли — прежде всего папы Карло в «Приключениях Буратино» (1975) и профессора Громова в «Приключениях Электроника» (1979). Всего его фильмография насчитывает более 150 картин.
Последние годы жизни вместе со своей супругой, скрипачкой Айшей, он провел в Киеве. В конце 1980-х годов у актера диагностировали лейкемию. Даже тогда Николай Гринько не оставил работу. 10 апреля 1989 года он скончался в возрасте 68 лет. Детей у него не было, а его вдова, чтобы установить памятник на могиле мужа, продала все свои украшения.
Юри Ярвет
К роли профессора Снаута эстонский актер Юри Ярвет подошел, уже имея за плечами выдающуюся работу в «Короле Лире», которую искусствоведы называли одним из лучших воплощений этого образа в советском кино. При этом Ярвет вырос в эстонской семье и плохо говорил по-русски, поэтому в советских картинах его персонажей озвучивали другие актеры.
После «Соляриса» он продолжал активно сниматься. В 1975 году Ярвету присвоили звание народного артиста СССР. За телесериал «Берега» (1977–1978) он и другие создатели картины были удостоены Государственной премии СССР. С 1984 по 1989 год актер был депутатом Верховного Совета СССР.
Скончался Юри Ярвет 5 июля 1995 года в Таллине в возрасте 76 лет. Он был дважды женат. Первой супругой стала эстонская актриса Инна Таарна, в этом браке родился сын Юри Ярвет-младший, который также посвятил себя творчеству. Во второй раз актер женился на враче-онкологе Астрид Пууранди. В 1960 году у них родилась дочь.