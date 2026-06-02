Персонаж Натальи Бондарчук, Хари, — тот самый призрак погибшей жены Кельвина. Эта работа во многом определила дальнейшую карьеру актрисы. Не менее важно и то, что происходило вне кадра. У Бондарчук вспыхнул роман с Тарковским: оба на тот момент состояли в браке, а у режиссера к тому же был сын. И если Наталья решилась уйти от мужа, то предмет ее обожания отказался бросать семью. Молодая актриса была настолько разбита этим, что даже попыталась покончить с собой, но друзья успели ее спасти. Больше с Тарковским они не виделись и не общались. Вскоре Бондарчук вышла замуж за Николая Бурляева, с которым прожила 17 лет. У пары родились сын и дочь. Ее третьим мужем стал Игорь Днестрянский.