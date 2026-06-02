Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова объяснила, почему уехала из России

Актриса рассказала, что в России она могла остаться без работы из-за своих политических взглядов
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Варвара Шмыкова, известная по роли в сериале «Чики», объяснила, почему в 2022 году приняла решение покинуть Россию. По словам артистки, это было необходимо для ее выживания.

«Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытая (позиция против СВО), не будет работы в России, поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей», — заявила 34-летняя актриса в интервью в шоу «Настоящее время» (признано в РФ иностранным агентом).

Шмыкова добавила, что долго не раздумывала о дальнейших действиях. Она понимала, что останется без работы и средств к существованию.

«У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, мне не на что будет жить и кормить своих детей», — пояснила она.

Во время беседы ведущий заговорил об Ирине Горбачевой, партнерше Шмыковой по сериалу «Чики». Актриса попросила не обсуждать эту тему. Позже она коротко заметила, что рада за Горбачеву, у которой есть проекты на родине. Шмыкова также поделилась наблюдениями о современном российском кинематографе.

«Очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там девяностые, восьмидесятые, в общем, прошлое, и очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного. И ты понимаешь, что во всем этом нету того, что происходит здесь и сейчас. Такое могу свое сказать наблюдение, что пока, по понятным причинам, нет возможности у российского кинематографа идти в ногу со временем», — отметила она.

В конце мая Шмыкова побывала на Каннском кинофестивале, где представляла фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева. Картина получила Гран-при смотра.

Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыновьями
Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыновьямиИсточник: Соцсети

Напомним, Варвара Шмыкова с 2022 года живет и работает в Берлине. Она переехала туда вместе с мужем, фотографом Даниилом Радловым, и двумя сыновьями — девятилетним Корнеем и двухлетним Лукой. Старшего ребенка актриса родила в первом браке с оператором Евгением Козловым.

Ранее Варвара Шмыкова показала фото с мужем и детьми. 