Евгений Цыганов, известный по роли в сериале «Мастер и Маргарита», поздравил супругу с днем рождения. Актриса Юлия Снигирь отметила 43 года. В честь праздника артист опубликовал в личном блоге кадр, сделанный в кафе в Ташкенте.
На снимке именинница позирует без макияжа, одетая в легкое летнее платье. Цыганов сопроводил публикацию короткой, но теплой подписью:
«Музыка моя, с рождением». Пара узаконила отношения в 2019 году. В браке у них родился сын Федор. Для Снигирь этот ребенок стал первым, тогда как у Цыганова мальчик — уже восьмой по счету.
