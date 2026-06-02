Третий фестиваль молодого кино «Новое движение», прошедший в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года, назвал своих победителей. Лучшим фильмом смотра стало криминальное драмеди «Ветер в голове». Снявший картину дебютант Арсений Московский получил награду как лучший режиссер.
Приз за лучшую мужскую роль достался Денису Косикову за работу в ленте «Чужой звонок». Лучшей актрисой стала Дарья Матвеева, сыгравшая в роуд-муви «Трасса “Море-море”».
Награду за лучшее визуальное решение получил оператор фильма «Меня пожирает собственная кровать» Егор Гриднев. В номинации «Лучший молодой продюсер» была отмечена Катерина Михайлова.
Также на торжественной церемонии вручили несколько специальных призов. Актриса София Максимова удостоилась спецприза, включающего агентское сопровождение основательницы образовательной программы «Первые шаги в кино» Натальи Фенкиной. Молодые кинокритики присудили спецприз ленте «Трасса “Море-море”».
Кроме того, был вручен спецприз кинопрокатной компании «Веретено» и ВКонтакте — его получил фильм «Меня пожирает собственная кровать». Мелодрама о взрослении «Жужа» получила диплом «За чувственность», картину «Не золото» отметили «За смелость», а триллер «Д-76» был награжден дипломом «За впечатлительность».
Всего в конкурсной программе участвовали девять фильмов: «Ветер в голове», «Где ты?», «Д-76», «Жужа», «Не золото», «Серф Животное», «Трасса “Море-море”», «Чужой звонок», а также «Меня пожирает собственная кровать» — второй фильм победителя «Нового движения 2025» Вячеслава Иванова.
В жюри «Нового движения 2026» вошли продюсер Максим Добромыслов, оператор Всеволод Каптур, актер Риналь Мухаметов, режиссер Иван Соснин и актриса Анастасия Красовская.