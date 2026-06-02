Сериал «Паук-Нуар» (Spider-Noir) стал первым телевизионным проектом во франшизе Sony, посвященной альтернативным версиям Человека-паука. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который ранее уже озвучивал этого персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные». На этот раз актеру предстояло воплотить на экране постаревшего супергероя и частного детектива Бена Рейли, живущего в мрачном Нью-Йорке эпохи Великой депрессии. По сюжету бывший защитник города давно отказался от супергеройской жизни после трагической гибели невесты. Но новое расследование заставляет его вновь столкнуться с криминальным миром, опасными противниками и собственным прошлым. Создатели сериала сделали ставку не только на детективную интригу, но и на визуальную стилизацию под фильмы-нуары 1930—1940-х годов, что заметно повлияло на весь производственный процесс. Рассказываем, как снимали первый сезон сериала «Паук-Нуар».