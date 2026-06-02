Сериал «Паук-Нуар» (Spider-Noir) стал первым телевизионным проектом во франшизе Sony, посвященной альтернативным версиям Человека-паука. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который ранее уже озвучивал этого персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные». На этот раз актеру предстояло воплотить на экране постаревшего супергероя и частного детектива Бена Рейли, живущего в мрачном Нью-Йорке эпохи Великой депрессии. По сюжету бывший защитник города давно отказался от супергеройской жизни после трагической гибели невесты. Но новое расследование заставляет его вновь столкнуться с криминальным миром, опасными противниками и собственным прошлым. Создатели сериала сделали ставку не только на детективную интригу, но и на визуальную стилизацию под фильмы-нуары 1930—1940-х годов, что заметно повлияло на весь производственный процесс. Рассказываем, как снимали первый сезон сериала «Паук-Нуар».
Особенности съемочного процесса
Работа над «Пауком-Нуаром» значительно отличалась от производства большинства современных супергеройских сериалов. Авторы стремились создать не просто очередную историю о персонаже Marvel, а полноценное признание в любви классическому кинематографу. Поэтому многие творческие решения принимались с оглядкой на эстетику старых голливудских детективов.
Черно-белая версия создавалась как основная
Одной из главных особенностей проекта стало существование сразу двух вариантов изображения — цветного и черно-белого. При этом основной версией сериала считается именно монохромная.
По словам создателей, во время съемок материал просматривался на площадке в черно-белом виде. Операторы, художники по костюмам и специалисты по свету изначально строили визуальный стиль под эстетику классического нуара. Цветная версия создавалась уже как дополнительная интерпретация, напоминающая раскрашенные страницы старых комиксов.
Создатели воссоздали атмосферу Голливуда 1930-х годов
События сериала разворачиваются в альтернативном Нью-Йорке времен Великой депрессии, поэтому большое внимание уделялось исторической атмосфере.
Для съемок использовались декорации, напоминающие старые американские улицы, винтажные автомобили, костюмы эпохи и характерные для нуара элементы визуального языка: длинные тени, резкие контрасты света и темноты, голландские углы камеры, клубы сигаретного дыма и постоянный дождь.
Авторы также вдохновлялись не только детективными фильмами, но и голливудскими комедиями 1930-х годов, а также классическими хоррорами студии Universal.
Производство несколько раз меняло направление развития
Разработка проекта началась еще в 2023 году. Первоначально сериал создавался под рабочим названием Old Fashioned («Старомодный»).
На раннем этапе производство столкнулось с последствиями забастовки Гильдии сценаристов США, из-за которой работа над сценарием временно замедлилась. Позже проект получил название «Нуар», а затем окончательно был переименован в «Паук-Нуар».
Николас Кейдж впервые получил крупную телевизионную роль
Хотя Николас Кейдж десятилетиями оставался звездой большого кино, «Паук-Нуар» стал одной из его первых полноценных работ в телевизионном формате.
Для подготовки к роли актер изучал манеру игры легенды классического кино Хамфри Богарта. Сам Кейдж рассказывал, что строил образ персонажа как сочетание нуарного детектива и мультяшной эксцентричности, сравнивая своего героя с «пауком, который пытается притворяться человеком».
Создатели объединили нуар и супергероику
Необычным оказался и жанровый подход. Вместо традиционного супергеройского экшена авторы сделали акцент на детективном расследовании, криминальных интригах и психологической драме.
Продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер стремились создать проект, который одновременно напоминал классические нуары, мультсериалы о Человеке-пауке и Бэтмене 1990-х годов, а также современные комиксные экранизации.
Когда проходили съемки 1-го сезона сериала «Паук-Нуар»
Основной съемочный период стартовал в августе 2024 года в Лос-Анджелесе. Производство проходило под рабочим названием Old Fashioned, которое использовалось для сохранения секретности проекта.
Съемки продолжались около шести месяцев и завершились в феврале 2025 года. После этого команда приступила к длительному этапу постпродакшена, который включал работу над визуальными эффектами, монтажом и подготовкой двух версий изображения — цветной и черно-белой.
Премьера сериала состоялась 25 мая 2026 года на платформе MGM+, а спустя два дня весь сезон стал доступен на Prime Video.
Кто сыграл в 1-м сезоне сериала «Паук-Нуар»
Для сериала был собран внушительный актерский состав, в который вошли как известные голливудские актеры, так и перспективные исполнители.
Главные роли исполнили:
Николас Кейдж — Бен Рейли / Паук;
Ламорн Моррис — Робби Робертсон;
Ли Цзюнь Ли — Кэт Харди;
Карен Родригез — Джанет Руиц;
Абрахам Попула — Лонни Линкольн;
Джек Хьюстон — Флинт Марко;
Брендан Глисон — мафиозный босс Сильвермейн.
Во второстепенных ролях появились Аманда Шулл, Лукас Хаас, Кэри Кристофер, Майкл Кострофф, Кэмерон Бриттон, Эми Акино и другие актеры.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Паук-Нуар»
С созданием сериала связано несколько любопытных фактов.
Николас Кейдж уже играл нуарного Человека-паука, но только голосом — в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».
Действие происходит не в основной вселенной Marvel, а в альтернативной реальности.
Шоураннером проекта выступил Стив Лайтфут, ранее работавший над сериалом «Каратель».
Многие критики отметили, что визуальный стиль сериала оказался одной из его сильнейших сторон и стал главным отличием от большинства современных супергеройских проектов.
«Паук-Нуар» оказался редким примером супергеройского сериала, который попытался выйти за рамки привычного жанра. Создатели сделали ставку на атмосферу классического детектива, стилизацию под кино золотой эпохи Голливуда и необычную актерскую работу Николаса Кейджа.