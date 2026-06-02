Как снимали 1-й сезон сериала «Паук-Нуар» (2026): черно-белый эксперимент с Николасом Кейджем

Рассказываем, как снимали первый сезон сериала «Паук-Нуар», какие решения сделали его уникальным и с какими задачами столкнулась съемочная группа
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Сериал «Паук-Нуар» (Spider-Noir) стал первым телевизионным проектом во франшизе Sony, посвященной альтернативным версиям Человека-паука. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который ранее уже озвучивал этого персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные». На этот раз актеру предстояло воплотить на экране постаревшего супергероя и частного детектива Бена Рейли, живущего в мрачном Нью-Йорке эпохи Великой депрессии. По сюжету бывший защитник города давно отказался от супергеройской жизни после трагической гибели невесты. Но новое расследование заставляет его вновь столкнуться с криминальным миром, опасными противниками и собственным прошлым. Создатели сериала сделали ставку не только на детективную интригу, но и на визуальную стилизацию под фильмы-нуары 1930—1940-х годов, что заметно повлияло на весь производственный процесс. Рассказываем, как снимали первый сезон сериала «Паук-Нуар». 

Особенности съемочного процесса

Работа над «Пауком-Нуаром» значительно отличалась от производства большинства современных супергеройских сериалов. Авторы стремились создать не просто очередную историю о персонаже Marvel, а полноценное признание в любви классическому кинематографу. Поэтому многие творческие решения принимались с оглядкой на эстетику старых голливудских детективов.

Черно-белая версия создавалась как основная

Одной из главных особенностей проекта стало существование сразу двух вариантов изображения — цветного и черно-белого. При этом основной версией сериала считается именно монохромная.

По словам создателей, во время съемок материал просматривался на площадке в черно-белом виде. Операторы, художники по костюмам и специалисты по свету изначально строили визуальный стиль под эстетику классического нуара. Цветная версия создавалась уже как дополнительная интерпретация, напоминающая раскрашенные страницы старых комиксов.

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Создатели воссоздали атмосферу Голливуда 1930-х годов

События сериала разворачиваются в альтернативном Нью-Йорке времен Великой депрессии, поэтому большое внимание уделялось исторической атмосфере.

Для съемок использовались декорации, напоминающие старые американские улицы, винтажные автомобили, костюмы эпохи и характерные для нуара элементы визуального языка: длинные тени, резкие контрасты света и темноты, голландские углы камеры, клубы сигаретного дыма и постоянный дождь.

Авторы также вдохновлялись не только детективными фильмами, но и голливудскими комедиями 1930-х годов, а также классическими хоррорами студии Universal.

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Производство несколько раз меняло направление развития

Разработка проекта началась еще в 2023 году. Первоначально сериал создавался под рабочим названием Old Fashioned («Старомодный»).

На раннем этапе производство столкнулось с последствиями забастовки Гильдии сценаристов США, из-за которой работа над сценарием временно замедлилась. Позже проект получил название «Нуар», а затем окончательно был переименован в «Паук-Нуар».

Николас Кейдж впервые получил крупную телевизионную роль

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Хотя Николас Кейдж десятилетиями оставался звездой большого кино, «Паук-Нуар» стал одной из его первых полноценных работ в телевизионном формате.

Для подготовки к роли актер изучал манеру игры легенды классического кино Хамфри Богарта. Сам Кейдж рассказывал, что строил образ персонажа как сочетание нуарного детектива и мультяшной эксцентричности, сравнивая своего героя с «пауком, который пытается притворяться человеком».

Создатели объединили нуар и супергероику

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Необычным оказался и жанровый подход. Вместо традиционного супергеройского экшена авторы сделали акцент на детективном расследовании, криминальных интригах и психологической драме.

Продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер стремились создать проект, который одновременно напоминал классические нуары, мультсериалы о Человеке-пауке и Бэтмене 1990-х годов, а также современные комиксные экранизации.

Когда проходили съемки 1-го сезона сериала «Паук-Нуар»

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Основной съемочный период стартовал в августе 2024 года в Лос-Анджелесе. Производство проходило под рабочим названием Old Fashioned, которое использовалось для сохранения секретности проекта.

Съемки продолжались около шести месяцев и завершились в феврале 2025 года. После этого команда приступила к длительному этапу постпродакшена, который включал работу над визуальными эффектами, монтажом и подготовкой двух версий изображения — цветной и черно-белой.

Премьера сериала состоялась 25 мая 2026 года на платформе MGM+, а спустя два дня весь сезон стал доступен на Prime Video.

Кто сыграл в 1-м сезоне сериала «Паук-Нуар»

Ли Цзюнь Ли и Николас Кейдж в сериале «Паук-Нуар»

Для сериала был собран внушительный актерский состав, в который вошли как известные голливудские актеры, так и перспективные исполнители.

Главные роли исполнили:

  • Николас Кейдж — Бен Рейли / Паук;

  • Ламорн Моррис — Робби Робертсон;

  • Ли Цзюнь Ли — Кэт Харди;

  • Карен Родригез — Джанет Руиц;

  • Абрахам Попула — Лонни Линкольн;

  • Джек Хьюстон — Флинт Марко;

  • Брендан Глисон — мафиозный босс Сильвермейн.

Во второстепенных ролях появились Аманда Шулл, Лукас Хаас, Кэри Кристофер, Майкл Кострофф, Кэмерон Бриттон, Эми Акино и другие актеры.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Паук-Нуар»

Кадр из сериала «Паук-Нуар»

С созданием сериала связано несколько любопытных фактов.

  • Николас Кейдж уже играл нуарного Человека-паука, но только голосом — в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

  • Действие происходит не в основной вселенной Marvel, а в альтернативной реальности.

  • Шоураннером проекта выступил Стив Лайтфут, ранее работавший над сериалом «Каратель».

  • Многие критики отметили, что визуальный стиль сериала оказался одной из его сильнейших сторон и стал главным отличием от большинства современных супергеройских проектов.

«Паук-Нуар» оказался редким примером супергеройского сериала, который попытался выйти за рамки привычного жанра. Создатели сделали ставку на атмосферу классического детектива, стилизацию под кино золотой эпохи Голливуда и необычную актерскую работу Николаса Кейджа. 