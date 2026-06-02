Как снимали фильм «Грязные деньги» (2026): история одного предсказуемого провала от Гая Ричи

Как снимали фильм «Грязные деньги» — это история о том, как отлаженный до автоматизма конвейер по производству фильмов дал сбой, превратив звездный состав и опытного постановщика в заложников пресной драматургии
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Грязные деньги»

Фильм «Грязные деньги» (оригинальное название «In the Grey») — это остросюжетный боевик режиссера Гая Ричи, который повествует о двух специалистах по экстренной эвакуации, Сиде и Бронко, нанятых высокопоставленной переговорщицей Рэйчел. Ее миссия — любой ценой вернуть украденный криминальным авторитетом Мэнни Салазаром миллиард долларов. Казалось бы, в руках Ричи взрывоопасная смесь из звездного актерского состава (Генри Кавилл, Джейк Джилленхол) и проверенной формулы «умные парни с оружием», но на деле получился самый громкий кассовый провал года. Картина, позиционирующаяся как режиссерское возвращение к корням, при бюджете в 60 млн долларов собрала в первые выходные всего 3 млн, что поставило крест на всех планах студии. Давайте разберемся, как же снимали проект, который сам Гай Ричи едва ли включит в список своих достижений.

Особенности съемочного процесса

Обычно проекты Гая Ричи славятся неповторимой атмосферой и стилем, но «Грязные деньги» стали исключением. Съемочный процесс этого фильма иллюстрирует, как стремление к экономии времени и сил может убить любую искру гения. Режиссер, привыкший штамповать проекты на конвейере, применил здесь свою обычную методику, которая в данном случае сыграла против него. Съемки были жестко регламентированы, а времени на творческий поиск практически не оставалось.

Метод трех дублей и «черный ящик» Ричи

Гай Ричи известен своей перфекционистской нетерпеливостью. На площадке он использует систему трех дублей: два стандартных и один «для души», с импровизацией актеров. Этот метод, спасающий время на таких проектах, как «Джентльмены», здесь сделал игру звезд роботизированной. Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, привыкшие к глубокому погружению в роль, по сути, отыгрывали шаблоны, а не живых людей. Дополняло картину использование «черного ящика» — метода, при котором вместо читки сценария актеры делали прогон с минимумом декораций. Это помогло сэкономить на подготовке, но лишило сцены эмоциональной глубины, превратив их в механистичное выполнение трюков.

Кадр из фильма «Грязные деньги»

Операторская работа и визуальный стиль

Ричи всегда славился клиповым монтажом, дерзкими ракурсами (вроде «голландского угла») и лихими ускорениями. Но в «Грязных деньгах» визуальный ряд на удивление стерилен. Создатели отказались от фирменных режиссерских выкрутасов в пользу унылого среднего плана. Да, картинка технически безупречна, но в ней нет жизни. Экшен-сцены, снятые без единой изюминки, напоминают любой проходной боевик из 2000-х. Отсутствие провокационных монтажных склеек и широкоугольных искажений, которые так любил Ричи, превратило фильм в визуально безликую массу, не оставляющую отклика у зрителя.

Кадр из фильма «Грязные деньги»

Когда проходили съемки фильма «Грязные деньги»

Производственный цикл фильма хоть и был сжат по времени, но растянулся в календаре из-за постпродакшна и проблем с дистрибуцией. Основной съемочный период стартовал летом 2023 года. География работ была выбрана неслучайно: ключевые локации развернулись в Испании, которая с ее разнообразными ландшафтами отлично подошла для создания нейтральной, серой (в тон оригинальному названию) атмосферы. Натурные съемки также прошли в Великобритании и США. Работы велись в быстром темпе, характерном для поздних работ Ричи, чтобы уложиться в выделенный бюджет и актерские графики. 

Кадр из фильма «Грязные деньги»

Бюджет съемок фильма «Грязные деньги»

Финансовая сторона проекта — одна из самых печальных и в то же время показательных его глав. Хотя официальные цифры студия Black Bear не раскрывала, отраслевые аналитики и инсайдеры сходятся во мнении, что производственный бюджет составил от 50 до 60 млн долларов. В эту сумму входили гонорары звезд первой величины (Джилленхол и Кавилл), натурные съемки в Европе и стандартный набор спецэффектов.

Но главная финансовая драма развернулась на этапе выхода в прокат. Фильм собрал в мировом прокате чуть более 13 млн долларов, что при бюджете в 60 млн стало колоссальным провалом. Интересно, что «Кинопоиск» выступил соинвестором проекта, купив права на дистрибуцию в Восточной Европе за сумму не менее 10 млн долларов, что позволило хоть как-то смягчить удар для создателей.

Кадр из фильма «Грязные деньги»

Какие сложности возникли в процессе съемок

Главной сложностью стал не производственный процесс как таковой, а юридический хаос вокруг прав на фильм. Изначально права на домашний прокат в США приобрела студия Lionsgate, запланировав релиз на 17 января 2025 года. Но в ноябре 2024 года картину неожиданно сняли с календаря. Права на дистрибуцию пришлось экстренно выкупать студии Black Bear, которая в итоге и выпустила фильм в прокат 15 мая 2026 года. Этот период неопределенности, когда проект переходил из рук в руки, негативно сказался на маркетинговой кампании. Промо-материалы выходили с опозданием, и фильм просто потерялся в плотном графике кинопремьер, не успев завоевать внимание аудитории. 

Кто сыграл в фильме «Грязные деньги»

Джейк Джилленхол и Генри Кавилл в фильме «Грязные деньги»

Несмотря на провал, каст картины — это, пожалуй, единственная вещь, ради которой стоило бы посмотреть «Грязные деньги». В главных ролях задействованы тяжеловесы индустрии:

  • Джейк Джилленхол в роли Бронко — эксцентричного спеца по эвакуации;

  • Генри Кавилл в роли Сид — более сдержанного напарника Бронко;

  • Эйса Гонсалес в образе Рэйчел — хладнокровной переговорщицы и стратега;

  • Розамунд Пайк в роли Бобби Шин — высокопоставленной сотрудницы обманутого инвестфонда.

Второстепенные роли также не подкачали: Фишер Стивенс, Эммет Джей Скэнлэн, Кристиан Очоа, Карлос Бардем и другие актеры.  

Интересные факты о фильме «Грязные деньги»

Кадр из фильма «Грязные деньги»

За историей создания этого боевика скрывается несколько пикантных деталей, которые красноречивее любого интервью характеризуют этот проект.

  • «Серая зона» против «Грязных денег». Оригинальное название фильма звучит как «В серой зоне» (In the Grey). Российские прокатчики переименовали его в «Грязные деньги», вероятно, чтобы ассоциировать с ранними хитами Ричи вроде «Большого куша», что лишь сильнее подчеркнуло разочарование зрителя.

  • Шокирующие сборы. Картина установила антирекорд, собрав в первые выходные всего 2.9 млн долларов на домашнем рынке при бюджете в 60 млн, что делает ее одним из самых громких провалов 2026 года. В России, несмотря на любовь к творчеству Ричи, картина также не смогла окупить ожиданий.

  • Спасательный круг от «Кинопоиска». Права на дистрибуцию в Восточной Европе, купленные российским онлайн-кинотеатром, стали для проекта финансовым спасением, позволив отбить хотя бы часть затрат на производство.

  • Сжатые сроки монтажа. Гай Ричи славится тем, что держит финальный монтаж исключительно в своей голове, отказываясь от съемки лишних дублей. В случае с «Грязными деньгами» это привело к тому, что финальная версия фильма была собрана буквально «на коленке», без возможности переснять провисающие сцены, что сделало сюжет рваным и нелогичным.