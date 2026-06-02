Фильм «Грязные деньги» (оригинальное название «In the Grey») — это остросюжетный боевик режиссера Гая Ричи, который повествует о двух специалистах по экстренной эвакуации, Сиде и Бронко, нанятых высокопоставленной переговорщицей Рэйчел. Ее миссия — любой ценой вернуть украденный криминальным авторитетом Мэнни Салазаром миллиард долларов. Казалось бы, в руках Ричи взрывоопасная смесь из звездного актерского состава (Генри Кавилл, Джейк Джилленхол) и проверенной формулы «умные парни с оружием», но на деле получился самый громкий кассовый провал года. Картина, позиционирующаяся как режиссерское возвращение к корням, при бюджете в 60 млн долларов собрала в первые выходные всего 3 млн, что поставило крест на всех планах студии. Давайте разберемся, как же снимали проект, который сам Гай Ричи едва ли включит в список своих достижений.
Особенности съемочного процесса
Обычно проекты Гая Ричи славятся неповторимой атмосферой и стилем, но «Грязные деньги» стали исключением. Съемочный процесс этого фильма иллюстрирует, как стремление к экономии времени и сил может убить любую искру гения. Режиссер, привыкший штамповать проекты на конвейере, применил здесь свою обычную методику, которая в данном случае сыграла против него. Съемки были жестко регламентированы, а времени на творческий поиск практически не оставалось.
Метод трех дублей и «черный ящик» Ричи
Гай Ричи известен своей перфекционистской нетерпеливостью. На площадке он использует систему трех дублей: два стандартных и один «для души», с импровизацией актеров. Этот метод, спасающий время на таких проектах, как «Джентльмены», здесь сделал игру звезд роботизированной. Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, привыкшие к глубокому погружению в роль, по сути, отыгрывали шаблоны, а не живых людей. Дополняло картину использование «черного ящика» — метода, при котором вместо читки сценария актеры делали прогон с минимумом декораций. Это помогло сэкономить на подготовке, но лишило сцены эмоциональной глубины, превратив их в механистичное выполнение трюков.
Операторская работа и визуальный стиль
Ричи всегда славился клиповым монтажом, дерзкими ракурсами (вроде «голландского угла») и лихими ускорениями. Но в «Грязных деньгах» визуальный ряд на удивление стерилен. Создатели отказались от фирменных режиссерских выкрутасов в пользу унылого среднего плана. Да, картинка технически безупречна, но в ней нет жизни. Экшен-сцены, снятые без единой изюминки, напоминают любой проходной боевик из 2000-х. Отсутствие провокационных монтажных склеек и широкоугольных искажений, которые так любил Ричи, превратило фильм в визуально безликую массу, не оставляющую отклика у зрителя.
Когда проходили съемки фильма «Грязные деньги»
Производственный цикл фильма хоть и был сжат по времени, но растянулся в календаре из-за постпродакшна и проблем с дистрибуцией. Основной съемочный период стартовал летом 2023 года. География работ была выбрана неслучайно: ключевые локации развернулись в Испании, которая с ее разнообразными ландшафтами отлично подошла для создания нейтральной, серой (в тон оригинальному названию) атмосферы. Натурные съемки также прошли в Великобритании и США. Работы велись в быстром темпе, характерном для поздних работ Ричи, чтобы уложиться в выделенный бюджет и актерские графики.
Бюджет съемок фильма «Грязные деньги»
Финансовая сторона проекта — одна из самых печальных и в то же время показательных его глав. Хотя официальные цифры студия Black Bear не раскрывала, отраслевые аналитики и инсайдеры сходятся во мнении, что производственный бюджет составил от 50 до 60 млн долларов. В эту сумму входили гонорары звезд первой величины (Джилленхол и Кавилл), натурные съемки в Европе и стандартный набор спецэффектов.
Но главная финансовая драма развернулась на этапе выхода в прокат. Фильм собрал в мировом прокате чуть более 13 млн долларов, что при бюджете в 60 млн стало колоссальным провалом. Интересно, что «Кинопоиск» выступил соинвестором проекта, купив права на дистрибуцию в Восточной Европе за сумму не менее 10 млн долларов, что позволило хоть как-то смягчить удар для создателей.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной сложностью стал не производственный процесс как таковой, а юридический хаос вокруг прав на фильм. Изначально права на домашний прокат в США приобрела студия Lionsgate, запланировав релиз на 17 января 2025 года. Но в ноябре 2024 года картину неожиданно сняли с календаря. Права на дистрибуцию пришлось экстренно выкупать студии Black Bear, которая в итоге и выпустила фильм в прокат 15 мая 2026 года. Этот период неопределенности, когда проект переходил из рук в руки, негативно сказался на маркетинговой кампании. Промо-материалы выходили с опозданием, и фильм просто потерялся в плотном графике кинопремьер, не успев завоевать внимание аудитории.
Кто сыграл в фильме «Грязные деньги»
Несмотря на провал, каст картины — это, пожалуй, единственная вещь, ради которой стоило бы посмотреть «Грязные деньги». В главных ролях задействованы тяжеловесы индустрии:
Джейк Джилленхол в роли Бронко — эксцентричного спеца по эвакуации;
Генри Кавилл в роли Сид — более сдержанного напарника Бронко;
Эйса Гонсалес в образе Рэйчел — хладнокровной переговорщицы и стратега;
Розамунд Пайк в роли Бобби Шин — высокопоставленной сотрудницы обманутого инвестфонда.
Второстепенные роли также не подкачали: Фишер Стивенс, Эммет Джей Скэнлэн, Кристиан Очоа, Карлос Бардем и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Грязные деньги»
За историей создания этого боевика скрывается несколько пикантных деталей, которые красноречивее любого интервью характеризуют этот проект.
«Серая зона» против «Грязных денег». Оригинальное название фильма звучит как «В серой зоне» (In the Grey). Российские прокатчики переименовали его в «Грязные деньги», вероятно, чтобы ассоциировать с ранними хитами Ричи вроде «Большого куша», что лишь сильнее подчеркнуло разочарование зрителя.
Шокирующие сборы. Картина установила антирекорд, собрав в первые выходные всего 2.9 млн долларов на домашнем рынке при бюджете в 60 млн, что делает ее одним из самых громких провалов 2026 года. В России, несмотря на любовь к творчеству Ричи, картина также не смогла окупить ожиданий.
Спасательный круг от «Кинопоиска». Права на дистрибуцию в Восточной Европе, купленные российским онлайн-кинотеатром, стали для проекта финансовым спасением, позволив отбить хотя бы часть затрат на производство.
Сжатые сроки монтажа. Гай Ричи славится тем, что держит финальный монтаж исключительно в своей голове, отказываясь от съемки лишних дублей. В случае с «Грязными деньгами» это привело к тому, что финальная версия фильма была собрана буквально «на коленке», без возможности переснять провисающие сцены, что сделало сюжет рваным и нелогичным.