Фильм «Грязные деньги» (оригинальное название «In the Grey») — это остросюжетный боевик режиссера Гая Ричи, который повествует о двух специалистах по экстренной эвакуации, Сиде и Бронко, нанятых высокопоставленной переговорщицей Рэйчел. Ее миссия — любой ценой вернуть украденный криминальным авторитетом Мэнни Салазаром миллиард долларов. Казалось бы, в руках Ричи взрывоопасная смесь из звездного актерского состава (Генри Кавилл, Джейк Джилленхол) и проверенной формулы «умные парни с оружием», но на деле получился самый громкий кассовый провал года. Картина, позиционирующаяся как режиссерское возвращение к корням, при бюджете в 60 млн долларов собрала в первые выходные всего 3 млн, что поставило крест на всех планах студии. Давайте разберемся, как же снимали проект, который сам Гай Ричи едва ли включит в список своих достижений.