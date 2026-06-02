В День защиты детей актриса Светлана Иванова поделилась кадром с подросшими дочками от режиссера и продюсера Джаника Файзиева.
На черно-белом снимкке, опубликованном в соцсети, Иванова запечатлена вместе с 14-летней Полиной и 8-летней Мирой. Все трое выбрали для фотосессии блестящие серебристые платья в пол на бретелях и минималистичные украшения.
«Раз в несколько лет я рожаю красивых людей. Давайте защищать детей. От взрослых», — подписала снимок Иванова.
Отношения с нынешним мужем, 64-летним Джаником Файзиевым, актриса долгое время скрывала. Их роман начался в 2011 году, когда постановщик еще состоял в браке с актрисой Линой Эспли. От этого брака у Файзиева осталось двое детей.
В 2018 году Светлана родила режиссеру вторую дочь, которую назвали Мирой. Развод Файзиева с предыдущей супругой состоялся только после этого события. В 2019 году Иванова и Джаник тайно зарегистрировали свои отношения.
Ранее Иванова объяснила, почему выбрала мужа на 24 года старше себя.