Актриса Эмилия Кларк рассказала в беседе с Variety, что после двух перенесенных кровоизлияний в мозг ее долгое время преследовало чувство вины выжившего.
Первый приступ случился сразу после завершения съемок дебютного сезона «Игры престолов». Кларк потеряла сознание в спортзале, и медики обнаружили у нее кровоизлияние в мозг. Второй раз ситуация повторилась, когда работа над третьим сезоном уже была позади.
«Несколько лет я ощущала, будто обманула судьбу, и теперь она непременно вернется за мной. Мне казалось, что я сделала что-то не так и не имею права находиться здесь», — поделилась актриса.
Кроме того, Кларк с иронией заметила, что пережитые травмы могли сказаться на ее актерской игре. С улыбкой она добавила: «Возможно, некоторые с этим согласятся».
