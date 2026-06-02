Эмилия Кларк рассказала о чувстве вины выжившего после двух кровоизлияний в мозг

Актриса Эмилия Кларк призналась, что столкнулась с чувством вины выжившего
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк

Актриса Эмилия Кларк рассказала в беседе с Variety, что после двух перенесенных кровоизлияний в мозг ее долгое время преследовало чувство вины выжившего.

Первый приступ случился сразу после завершения съемок дебютного сезона «Игры престолов». Кларк потеряла сознание в спортзале, и медики обнаружили у нее кровоизлияние в мозг. Второй раз ситуация повторилась, когда работа над третьим сезоном уже была позади.

«Несколько лет я ощущала, будто обманула судьбу, и теперь она непременно вернется за мной. Мне казалось, что я сделала что-то не так и не имею права находиться здесь», — поделилась актриса.

Кроме того, Кларк с иронией заметила, что пережитые травмы могли сказаться на ее актерской игре. С улыбкой она добавила: «Возможно, некоторые с этим согласятся».

Ранее Эмилия Кларк откровенно высказалась о своем опыте работы в крупных франшизах.