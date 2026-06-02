Умер звезда сериала «Твин Пикс»

Актер Овайн Риз Дейвис из «Твин Пикс» внезапно умер на 45 году жизни
Овайн Риз Дейвис

Актер Овайн Риз Дейвис, известный по роли агента Уилсона в сериале «Твин Пикс: Возвращение», умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соцсети родственников артиста.

«С глубокой печалью мы с отцом сообщаем, что мой брат Овайн ушел из жизни. Эта новость станет большим потрясением для многих. <…> Овайну посчастливилось иметь не одну семью. Помимо родных, он создал необыкновенные, почти родственные связи со многими друзьями, коллегами и близкими людьми», — сказал брат Дейвиса Родри.

По словам Родри, обстоятельства кончины пока остаются невыясненными, но, по предварительным данным, актер скончался в результате естественной смерти.

Соболезнования родственникам актера выразили, в частности, Хейли Тамаддон — звезда сериала «Коронационная улица», а также Джоэнн Фрогатт — актриса из «Аббатства Даунтон» — и другие коллеги.

Помимо «Твин Пикса», Овайн Риз Дейвис снялся в диснеевской картине «Алиса в Зазеркалье», в британском сатирическом хорроре «Руководство по жизни для серийного убийцы», а также участвовал в ряде отмеченных наградами театральных постановок, среди которых — «Мамма Миа!» и «Волшебник из страны Оз».