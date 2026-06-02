Актриса Дарья Мороз поделилась редким кадром с дочерью. 15-летняя Анна, которую звезда родила в браке с режиссером Константином Богомоловым, заметно выросла и даже стала выше мамы.
Пользователи сети быстро отреагировали на публикацию. В комментариях они отметили сходство девушки с матерью и бабушкой: «Дочь вся в маму», «Какая уже девушка выросла», «Анна очень похожа на вашу маму, такая же красивая, длинная шея и взгляд ее», «Как похожа на бабушку Марину Левтову», «Вы чудесные», «Прекрасные».
Анна учится в Немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве. Сама Мороз рассказывала, что давно заметила у дочери артистические способности и не стала отговаривать ее от сцены. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы. По словам Мороз, Анна вполне может стать успешной артисткой, и они с бывшим мужем будут поддерживать ее в этом.
Брак актеров распался в 2018 году. Уже через год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак. Актриса признавалась, что дочь много времени проводит с мачехой. По словам Мороз, Ксения дружелюбно приняла Анну и тепло к ней относится.
