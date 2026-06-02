Звезда «Эйфории» Алекса Деми призналась, что боялась потерять роль из-за отказа сниматься в откровенных сценах. Актриса рассказала об этом в интервью The Hollywood Reporter.
«Я думала, что если откажусь от съемок в этих [сексуальных сценах], то не получу роль. Не потому, что мне кто-то это говорил, а потому что я была очень молода и не знала», — поделилась знаменитость.
Деми вспомнила, как сильно ей было не по себе во время работы над сценой в первом сезоне. В этом эпизоде ее героиня Мэдди изменяет Нейту Джейкобсу, которого сыграл Джейкоб Элорди.
«Я не говорю, что не люблю секс. Просто думаю, что его можно красиво показать, и я знаю, что сериал изображает жизнь девушек-подростков. Но когда я это сделала, я поняла: "Ладно, мне это совсем не нравится". Поэтому я сказала об этом, и все меня поняли, и я больше никогда так не поступала», — объяснила звезда.