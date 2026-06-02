Актриса Янина Студилина показала в личном блоге кадры с семейного отдыха в Турции. Звезда сериала «Ранетки» развеяла разговоры о том, что провела отпуск с новым мужчиной. Артистка рассказала: фото сделала ее дочь.
«Открою вам секрет… Вот мой главный оператор и режиссер-постановщик всех рилсов и фото на отдыхе — Анна. Моя дочь. Так много вопросов было кто… же там за кадром. Все очень просто. А вообще отдых с семьей — это всегда невероятный заряд энергии и позитива. Признаюсь, я уже года три мечтала полететь куда-то с родителями и Анечкой, и вот сложилось, чему я безумно рада», — отметила она.
Первого ребенка Студилина родила от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. В 2022 году актриса сообщила поклонникам, что развелась с мужем. По ее словам, главной причиной стало нежелание бывшего супруга жить в России. Артистка рассказывала в соцсетях, что Роднянский-младший отказался возвращаться в Москву, и это поставило точку в их отношениях.
Ранее Янина Студилина заявила о желании родить еще двоих детей.