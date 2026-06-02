Паулина Андреева и Иван Янковский снимаются в сериале Бондарчука: первые фото

Смотрите фоторепортаж со съемок криминальной драмы «Палево»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Иван Янковский на съемках сериала «Палево»
Стартовали съемки криминальной драмы «Палево». Режиссерское кресло занял Илья Аксенов, Федор Бондарчук выступает в качестве продюсера. Главные роли исполняют Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин.

Сюжет «Палева» разворачивается в мире поддельных брендов класса люкс. За внешним блеском рублевской жизни прячутся обман, страх, одиночество и вечное желание притворяться не тем, кто ты есть на самом деле. Это история о тех, кто долгие годы выстраивает «безупречное существование», не осознавая, что и сами давно превратились в фальшивку.

Паулина Андреева, Илья Аксенов и Федор Бондарчук на съемках сериала «Палево»
В центре повествования — Ксения, супруга состоятельного застройщика. Она вращается в сфере дорогих марок, элитных клубов и непрерывной гонки за положением в обществе. Ксения изо всех сил старается стать «своей» среди жен рублевской элиты, но после рокового стечения обстоятельств попадает в нелегальный рынок «пали» высшего уровня.

Паулина Андреева на съемках сериала «Палево»
Иван Янковский на съемках сериала «Палево»
«Сюжет бьет точно в нерв времени: сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть. Авторы “Палева” показывают витрину красивой жизни, а затем выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом», — рассказал Федор Бондарчук.

Паулина Андреева и Олеся Судзиловская на съемках сериала «Палево»
В сериале также снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие.

Производством занимается INEY Productions по заказу «НМГ Студии». Премьера сериала «Палево» состоится на онлайн-платформе Wink. Дата премьеры пока не раскрывается.