Стартовали съемки криминальной драмы «Палево». Режиссерское кресло занял Илья Аксенов, Федор Бондарчук выступает в качестве продюсера. Главные роли исполняют Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин.
Сюжет «Палева» разворачивается в мире поддельных брендов класса люкс. За внешним блеском рублевской жизни прячутся обман, страх, одиночество и вечное желание притворяться не тем, кто ты есть на самом деле. Это история о тех, кто долгие годы выстраивает «безупречное существование», не осознавая, что и сами давно превратились в фальшивку.
В центре повествования — Ксения, супруга состоятельного застройщика. Она вращается в сфере дорогих марок, элитных клубов и непрерывной гонки за положением в обществе. Ксения изо всех сил старается стать «своей» среди жен рублевской элиты, но после рокового стечения обстоятельств попадает в нелегальный рынок «пали» высшего уровня.
«Сюжет бьет точно в нерв времени: сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть. Авторы “Палева” показывают витрину красивой жизни, а затем выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это — с талантливым актерским и продюсерским составом», — рассказал Федор Бондарчук.
В сериале также снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие.
Производством занимается INEY Productions по заказу «НМГ Студии». Премьера сериала «Палево» состоится на онлайн-платформе Wink. Дата премьеры пока не раскрывается.