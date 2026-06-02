Юлия Снигирь отметила 43-летие в Ташкенте вместе с мужем Евгением Цыгановым

2 июня актрисе исполнилось 43 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юлия Снигирь, фото: соцсети
Юлия Снигирь отмечает день рождения. 2 июня ей исполнилось 43 года. Звезда сериала «Золотое дно» вышла на связь с поклонниками и опубликовала в личном блоге новые снимки, в том числе с мужем Евгением Цыгановым.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, фото: соцсети
На кадрах именинница запечатлена в длинном голубом платье с пышными рукавами и в шляпке. Супруги прогуливались по Ташкенту и останавливались в живописных локациях. Снигирь сфотографировалась рядом со скульптурой Lady Art — частью выставки Dior, а также на фоне ночного города с декоративными крыльями. Кроме того, артисты заглянули в местный ресторан.

Юлия Снигирь, фото: соцсети
В своем посте актриса высказалась о возрасте и внутренних поисках.

«43. Я пока во многом не разобралась. Например, где грань между мудрым принятием и излишней терпимостью. Где заканчивается здоровая ирония и начинается цинизм. Как отличить лень от нежелания тратить время впустую, тревожную суету от равнодушия, здоровые амбиции от глупого тщеславия…. В общем, мне есть что себе пожелать в свой день рождения», — заявила избранница Цыганова.

Юлия Снигирь, фото: соцсети
Также Юлия отметила, что лучшим подарком для нее станет помощь фонду «Александра», который поддерживает онкопациентов и их близких, и проекту «Помощь».

«И еще. Если сегодняшний день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Сенека», — написала кинозвезда.