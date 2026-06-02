Жюри фестиваля: Всеволод Каптур, Иван Соснин, Максим Добромыслов, Риналь Мухаметов, Анастасия Красовская, фото: Максим Кашин

Звезды и призеры: как прошло закрытие кинофестиваля «Новое движение 2026»

Об итогах и лучших фильмах смотра молодого кино в Великом Новгороде рассказываем в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail

В Великом Новгороде завершился третий Фестиваль молодого кино «Новое движение». По красной дорожке, развернутой рядом с Новгородской областной филармонией им. А. С. Аренского, прошли звездные гости и участники смотра: Алена Бабенко, Валентина Ляпина, Лянка Грыу, Елизавета Ищенко, Александра Ревенко, Анна Савранская, Владимир Хотиненко, Дарья Жовнер и многие другие.

Ведущими церемонии закрытия стали Денис Власенко и Мария Лапшина — актриса театра и кино, певица и дочь Ольги Лапшиной.

Валентина ЛяпинаИсточник: Алексей Молчановский
Лянка Грыу, фото: Анна Темерина
Алена Бабенко, фото: Анна Темерина
Елизавета ИщенкоИсточник: Алексей Молчановский

Первые призы

Церемония награждения началась с распределения специальных призов от партнеров фестиваля «Новое движение».

Первую награду вручили участники фестивальной лаборатории кинокритиков ВГИК: молодые акулы пера отметили романтическую комедию «Трасса “Море-море”» режиссера Ильи Храмова — «За устремленность в завтрашний день и веру в светлые перемены».

Мария Лапшина и Денис Власенко, фото: Ксения Угольникова

Кинокомпания «Веретено» и социальная сеть ВКонтакте наградили специальным призом картину Вячеслава Иванова «Меня пожирает собственная кровать»: фильм получит поддержку в организации проката и специальных показов, а также продвижение в социальной сети ВКонтакте.

Наталья Фенкина и София Максимова, фото: Максим Кашин

Актриса и педагог Наталья Фенкина выбрала самую талантливую и старательную участницу образовательной программы фестиваля «Первые шаги в кино» — ей стала София Максимова. Юная актриса получит агентское сопровождение Фенкиной.

Специальные дипломы и танец жюри

Жюри фестиваля: Всеволод Каптур, Иван Соснин, Максим Добромыслов, Риналь Мухаметов, Анастасия Красовская, фото: Максим Кашин

Во второй части церемонии на сцену поднялись члены жюри: актер Риналь Мухаметов, актриса Анастасия Красовская, режиссер Иван Соснин, оператор Всеволод Каптур и председатель жюри, продюсер Максим Добромыслов.

Перед вручением наград кинематографисты исполнили импровизированный танец. «Пока все отдыхали, смотрели кино и веселились, мы с коллегами обсуждали фильмы, поэтому наш маленький танец будет не лишним», — объяснил зрителям Максим Добромыслов.

Раздачу призов жюри начали со специальных дипломов. Драма «Не золото» Тахмины Мюссе получила диплом «За смелость», картина Юлии Анищенко «Жужа» – «За чувственность», а «За впечатлительность» отметили фильм «Д-76» Алексея Житковского.

Главные награды

Егор Гриднев, оператор фильма «Меня пожирает собственная кровать», фото: Ксения Угольникова

Приз за лучшее визуальное решение был присужден драмеди «Меня пожирает собственная кровать» — второму фильму от создателей «Привычки нюхать пальцы», победившей на «Новом движении» в 2025 году.

Победительницей в номинации «Лучшая женская роль» стала Дарья Матвеева, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Трасса “Море-море”». Денис Косиков, сыгравший в мелодраме «Чужой звонок», был назван лучшим исполнителем мужской роли.

Денис КосиковИсточник: Алексей Молчановский

Триумфатором вечера стал комедийно-приключенческий боевик «Ветер в голове» от уральских кинематографистов. Постановщик фильма Арсений Московский победил в номинации «Лучшая режиссура», а самой картине достался «Главный приз» фестиваля. Вместе с ним создатели ленты получат денежную Премию губернатора Новгородской области в размере одного миллиона рублей.

Команда фильма «Ветер в голове», фото: Ксения Угольникова

После вручения всех наград генеральные продюсеры фестиваля «Новое движение» Артем Михалков и Максим Королев, а также губернатор Нижегородской области Александр Дронов поблагодарили гостей, зрителей, участников смотра и освещавших его представителей СМИ и блогосферы и рассказали, что в 2027 году на «Новом движении» будет сделан акцент на благотворительность. На этом смотр был объявлен закрытым.

Артем Михалков и Максим КоролевИсточник: Алексей Молчановский

Третий Фестиваль молодого кино «Новое движение» проходил в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. Кино Mail выступал информационным партнером смотра.