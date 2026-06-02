Звезду сериала «Эйфория» и актрису Сидни Суини поймали на противоречии. Она заявила, что никогда не была на Таймс-сквер, но фанаты быстро нашли доказательства обратного. Об этом пишет Daily Mail.
Ее возлюбленный, музыкальный менеджер Скутер Браун, выложил в соцсети видео. На кадрах Суини стоит прямо на знаменитой площади в Нью-Йорке. Она одета в темно-синее худи, джинсы, кроссовки и очки. В этом же ролике актриса говорит, что раньше здесь никогда не бывала.
Подписчики быстро заметили нестыковку. Они напомнили, что в декабре 2023 года Суини уже посещала Таймс-сквер вместе с Гленом Пауэллом, своим коллегой по фильму «Кто угодно, кроме тебя».
Другие пользователи добавили, что актрису видели на площади и в ноябре 2025 года — тогда она участвовала в промо-кампании картины «Кристи». В сети развернулось бурное обсуждение.
«Она никогда не была на Таймс-сквер, но была там с Гленом Пауэллом в 2023 году, занимаясь продвижением? Математика не сходится. Скутеру достался переработанный тур», — написал один из комментаторов. Другой предположил: «Наверное, она просто забыла».
Ранее Сидни Суини в откровенном платье вышла на прогулку с возлюбленным.