Не только профессиональная жизнь Евгения Цыганова привлекает внимание поклонников. Его личная жизнь также вызывает немало обсуждений. В студенческие годы у него был роман с актрисой Ольгой Сташкевич. В 2004 он познакомился с актрисой Ириной Леоновой, которая за 10 лет совместной жизни с Евгением родила семерых детей. В 2015 году Цыганов ушел от Леоновой. Причиной, по слухам, стал роман с Юлией Снигирь. В марте 2016 года, всего через несколько месяцев после рождения седьмого ребенка Ирины Леоновой, Юлия Снигирь родила Цыганову сына Федора. Расскажем о каждом ребенке актера подробно.
Дочь Полина Цыганова
Старшая дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой Полина родилась в 2005 году. Несмотря на известную фамилию и актерскую династию, карьеру в кино девушка начала самостоятельно. Она записала актерскую визитку, ходила на кастинги и добивалась ролей без помощи родителей.
Сегодня Полину называют одной из самых перспективных молодых актрис своего поколения. В ее фильмографии уже есть несколько заметных работ, а за роль в картине «110» она получила награду за лучшую женскую роль на фестивале «Зимний». Также зрители могли увидеть ее в проектах «Чистый лист», «Юг» и «Натали и Александр». В 2026 году на экраны должен выйти фильм «Шум времени», в котором Полина снимается вместе с отцом.
Известно, что девушка встречается с кинооператором Никитой Белаем.
Интересно, что сам Евгений Цыганов поначалу не поддерживал решение дочери стать актрисой. Актер хорошо знает, насколько непростой и непредсказуемой бывает эта профессия, поэтому пытался отговорить Полину от такого выбора. Однако девушка все равно решила связать свою жизнь с кино.
Сегодня Цыганов не скрывает гордости за дочь. Более того, актер признавался, что успехи детей радуют его даже сильнее собственных профессиональных достижений.
Сын Никита Цыганов
Никита Цыганов, старший сын Евгения Цыганова и Ирины Леоновой, родился в 2006 году. Многие поклонники актера отмечают, что юноша заметно похож на своего знаменитого отца внешне.
В детстве Никита увлекался техникой. Известно, что он принимал участие в создании школьного спутника, проявляя интерес к точным наукам и современным технологиям. Однако со временем его интересы изменились, и он решил попробовать себя в творческой сфере.
Позже Никита поступил в театральную школу, продолжив семейную традицию. Первые шаги в актерской профессии он уже сделал: зрители могли увидеть его в эпизодической роли в сериале «Нежность», где он появился на экране вместе с отцом.
Дочь София Цыганова
София Цыганова родилась в 2008 году и с ранних лет проявляла интерес к творчеству. Она увлекается актерским мастерством, музыкой, фотографией и живописью. Кроме того, София уделяет внимание изучению иностранных языков.
Актерскую карьеру девушка начала довольно рано. В 2021 году она дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме «Деревня стайл». Для юной актрисы это стало серьезным стартом и возможностью заявить о себе.
Сын Андрей Цыганов
Андрей Цыганов родился в 2010 году. Как и многие его ровесники, он интересуется спортом, техникой, компьютерными играми и аниме. При этом в последние годы Андрей все чаще появляется на съемочных площадках и постепенно осваивает актерскую профессию.
Особенно активно карьера Андрея начала развиваться в 2025–2026 годах. Одной из его наиболее заметных работ стала главная роль в детективном проекте «Агата и сыск. Выгодный риск». Кроме того, в 2025 году он впервые снялся вместе с отцом в комедии «Человек, который смеется».
Поклонники актера нередко отмечают, что Андрей внешне очень похож на Евгения Цыганова. Сходство особенно заметно на совместных фотографиях, где черты лица и выражение взгляда отца и сына выглядят практически одинаковыми.
Сын Александр Цыганов
Александр Цыганов родился в 2011 году. В свободное время Александр занимается футболом, интересуется театром и даже увлекается кулинарией.
С актерской профессией молодой человек познакомился довольно рано. Его дебют состоялся в короткометражном фильме «Мятежный», который снял Евгений Цыганов. После этого Александр начал регулярно появляться на экране и постепенно пополнять свою фильмографию новыми работами.
Юный актер снимался в проектах «Земский доктор. Восемь лет спустя» и «Очевидное невероятное», а в 2025 году получил первую по-настоящему крупную роль. Александр стал главным героем полнометражной драмы «Ваня»
Сын Георгий Цыганов
Георгий Цыганов родился в 2014 году. На сегодняшний день он остается самым закрытым ребенком в большой семье Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Родители редко рассказывают о нем в интервью, поэтому подробностей о его жизни известно немного.
Несмотря на это, Георгий уже успел попробовать себя в кино. Его дебют состоялся в эпизоде сериала «Нежность». Позже он появился в мини-сериале «ЖЭК», который вышел в 2025 году.
Пока актерская карьера Георгия только начинается. Большую часть времени он живет обычной жизнью школьника, посвящая время учебе, друзьям и своим увлечениям. В отличие от некоторых старших братьев и сестер, которые уже активно снимаются и появляются на публике, Георгий предпочитает оставаться вдали от внимания прессы.
Дочь Вера Цыганова
Вера Цыганова родилась в 2015 году и стала младшим ребенком Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Ее появление на свет в свое время широко обсуждалось в прессе, поскольку именно тогда в личной жизни актера произошли серьезные перемены, которые привлекали внимание общественности.
Однако сама Вера растет вдали от публичности. Родители стараются ограждать девочку от лишнего внимания СМИ и редко делятся подробностями о ее жизни. Поэтому информации о младшей дочери актера в открытом доступе немного.
Известно, что Вера поддерживает теплые отношения со своими братьями и сестрами и является частью большой семьи, в которой дети продолжают общаться друг с другом несмотря на изменения в личной жизни родителей.
Пока девочка сосредоточена на учебе и обычных детских увлечениях. В отличие от некоторых старших детей Евгения Цыганова, уже выбравших творческие профессии, Вера еще только начинает свой путь и не находится в центре общественного внимания.
Сын Федор Цыганов
Федор Цыганов родился в 2016 году. Он стал первым и пока единственным общим ребенком Евгения Цыганова и Юлии Снигирь. Несмотря на известность родителей, мальчик с раннего детства растет вдали от повышенного внимания прессы.
Известно, что Федор поддерживает хорошие отношения со своими братьями и сестрами. Особенно теплое общение у него сложилось с Верой Цыгановой — младшей дочерью Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Дети почти ровесники, поэтому много времени проводят вместе и легко находят общий язык.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стараются максимально оберегать сына от публичности. Они редко публикуют его фотографии и практически не рассказывают о его повседневной жизни в интервью. По этой причине подробностей об увлечениях и характере Федора известно немного.
Тем не менее сам факт того, что дети из разных семей поддерживают дружеские отношения, часто отмечается как одна из особенностей большой семьи Евгения Цыганова.