Не только профессиональная жизнь Евгения Цыганова привлекает внимание поклонников. Его личная жизнь также вызывает немало обсуждений. В студенческие годы у него был роман с актрисой Ольгой Сташкевич. В 2004 он познакомился с актрисой Ириной Леоновой, которая за 10 лет совместной жизни с Евгением родила семерых детей. В 2015 году Цыганов ушел от Леоновой. Причиной, по слухам, стал роман с Юлией Снигирь. В марте 2016 года, всего через несколько месяцев после рождения седьмого ребенка Ирины Леоновой, Юлия Снигирь родила Цыганову сына Федора. Расскажем о каждом ребенке актера подробно.