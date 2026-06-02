Станислав Бондаренко в День защиты детей поделился радостной новостью — его семья скоро станет больше. Актер показал снимок жены Аурелии Алехиной с округлившимся животом.
«Совсем скоро нас станет больше. Спасибо, любимая, за нашу семью», — обратился Бондаренко к супруге.
Он признался, что раньше не понимал фразы о том, что мужчина становится настоящим мужчиной только после появления детей. Однако в последнее время его взгляды изменились, и он осознал, что самое ценное — это близкие люди.
«Я не идеальный отец, иногда ошибаюсь, но одно знаю точно — своих детей я люблю больше всего на свете. Они — наше продолжение, наша радость, наше счастье. И если измерять богатство любовью, то я очень богатый человек. А совсем скоро стану еще богаче. Да-да. Мы ждем малыша», — рассказал артист.
Для него этот ребенок станет четвертым. В 2017-м у актера и Алехиной родилась дочь Алексия, а в 2019-м на свет появилась Микаэла.
До этого Бондаренко был женат на актрисе Юлии Чиплиевой, с которой познакомился в ГИТИСе. В 2008 году у пары родился сын Марк, а в 2015-м их брак распался.
Позже звезда сериала «Верни мою любовь» встретил Аурелию Алехину. Актер и модель расписались в 2017 году. Артист не планировал снова жениться. Но изменил свое решение после того, как возлюбленная сообщила о беременности.
«Это был второй брак. После первого брака я не хотел свадьбу, естественно. Я фантазию не проявлял никакую. Делая предложение, даже не думал, будет ли у нас свадьба и какая. Я узнаю, что Аурелия забеременела, я побежал быстро, купил кольцо и отдал ей. Вот тебе — выходи замуж!» — вспоминал артист.
Ранее жена Бондаренко обратилась к нему в важную дату.