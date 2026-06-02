Блейк Лайвли требует возмещения убытков от Джастина Бальдони

Блейк Лайвли просит возмещение убытков от Джастина Бальдони — несмотря на то, что их судебный спор уже был урегулирован. Слушание пройдет в понедельник в федеральном суде Манхэттена, сообщает Daily Mail. Отмечается, что ни Лайвли, ни Бальдони не планируют присутствовать на заседании. После решения судьи ни одна из сторон не сможет подать апелляцию.
Актриса добивается от режиссера компенсации судебных издержек, а также тройного и штрафного возмещения ущерба. Речь может идти о миллионах долларов: по сообщениям, обе стороны уже потратили около 60 миллионов долларов на услуги юристов.
Конфликт начался в декабре 2024 года, когда Лайвли подала на Бальдони в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах. Актриса требовала 160 миллионов долларов компенсации. В апреле судья отклонил большую часть ее иска, включая все обвинения, и спустя несколько недель стороны достигли соглашения без денежных выплат.