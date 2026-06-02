Блейк Лайвли требует возмещения убытков от Джастина Бальдони

Блейк Лайвли просит возмещение убытков от Джастина Бальдони — несмотря на то, что их судебный спор уже был урегулирован. Слушание пройдет в понедельник в федеральном суде Манхэттена, сообщает Daily Mail. Отмечается, что ни Лайвли, ни Бальдони не планируют присутствовать на заседании. После решения судьи ни одна из сторон не сможет подать апелляцию.