Джиллиан Андерсон смутила Дэвида Духовны интимным вопросом на публике

Джиллиан Андерсон смутила Дэвида Духовны на встрече с фанатами культового сериала «Секретные материалы» в Денвере. Исполнители главных ролей — 57‑летняя Джиллиан Андерсон и 65‑летний Дэвид Духовны — активно участвовали в панельных дискуссиях, отвечали на вопросы поклонников и фотографировались с гостями мероприятия.
Один из эпизодов мероприятия мгновенно стал вирусным в сети. Все началось с того, что поклонница, представившаяся секс‑терапевтом, показала Андерсон образовательную модель женских половых органов в виде плюшевой игрушки.
Джиллиан Андерсон решила приобщить к разговору Дэвида Духовны.
Видео с забавным диалогом актриса опубликовала в запрещенной в РФ соцсети. Когда разговор с поклонницей зашел о точке G, знаменитость поинтересовалась у коллеги, знает ли он, где ее искать.
«Эм, нет. А где это можно найти?» — смущенно ответил актер. Фанатам ситуация показалась смешной и милой.
Дуэт Андерсон и Духовны, сыгравших агентов ФБР Дану Скалли и Фокса Малдера, считается одним из самых знаковых в истории телевидения. Химия между актерами стала одним из ключевых факторов популярности шоу.