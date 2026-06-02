За два дня до смерти Мэрилин Монро рассказала о болезненной цене популярности

Спустя более 60 лет после смерти Мэрилин Монро стали известны новые подробности одного из ее последних интервью. Легендарная актриса откровенно рассказала, какую цену ей пришлось заплатить за всемирную популярность, пишет RadarOnline.
В беседе с журналом Life летом 1962 года Монро призналась, что слава не всегда приносила ей радость. По словам актрисы, однажды чрезмерное внимание поклонников едва не обернулось серьезными последствиями для ее здоровья.
Звезда вспоминала, как после операции на желчном пузыре в 1961 году покидала больницу в Нью-Йорке. На выходе ее встретила толпа фанатов, которые начали толкаться в попытке приблизиться к кумиру.
«Мне только сделали операцию, а из-за давки у меня снова открылся шов», — рассказывала Монро. Однако актриса не обвиняла поклонников. Напротив, этот случай помог ей по-новому взглянуть на свою известность. По мнению звезды, люди стремились увидеть в ней не недосягаемый символ Голливуда, а живого человека.
В том же интервью Монро сравнила славу с дорогим деликатесом: сначала она кажется желанной, но со временем ее становится слишком много. Несмотря на любовь миллионов поклонников по всему миру, актриса признавалась, что часто чувствовала себя непонятой и уставшей от постоянного внимания.
Она также вспомнила поездку в Корею в 1954 году, где впервые осознала масштаб собственной популярности.
«Я никогда не чувствовала, что оказываю такое влияние на людей, пока не оказалась в Корее. Там сидели 75 тысяч мужчин в теплых куртках прямо на снегу. Когда я выходила на сцену, они свистели и выкрикивали мое имя по десять минут, прежде чем я могла начать выступление», — рассказывала Монро.
Особенно тяжело актрисе давались публичные мероприятия. Она признавалась, что любит людей, но боится толпы и не испытывает интереса к светской жизни Голливуда.
Интервью было опубликовано 3 августа 1962 года. Спустя всего два дня Мэрилин Монро нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Ей было 36 лет. Сегодня эти откровения вновь обсуждаются благодаря книге Marilyn: The Lost Photographs, the Last Interview, в которой собраны редкие фотографии актрисы и текст одного из ее последних интервью.
