Елизавета Боярская рассказала, с кем из режиссеров мечтает поработать. Своими пожеланиями актриса поделилась в интервью «Собака.ru». Главная цель артистки — попасть на съемочную площадку к датчанину Ларсу фон Триеру. Боярская назвала это сотрудничество своей «супермечтой».
«У нас сейчас в киношколе был семинар по современному кино, смотрели “Меланхолию”. Люблю этот фильм. Когда он вышел, я смотрела его в кинотеатре в два часа ночи. После было ощущение, словно меня свинцом накачали. Тяжело, но прекрасно», — объяснила она свой выбор.
Среди российских постановщиков Боярская отметила Бориса Хлебникова («Аритмия»), Наталию Мещанинову («Один маленький ночной секрет»), Анну Меликян («Чувства Анны») и других.
Актриса добавила, что ей интересно работать и с начинающими авторами.
«Дебютанты вынашивают историю, она ими продумана, снята в голове сто раз, каждый кадр важен. И ты понимаешь, что актерская задача — очень бережно отнестись ко всем деталям и помочь режиссеру максимально точно реализовать задуманное. Это очень здорово», — подчеркнула Боярская.