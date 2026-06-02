Елизавета Боярская призналась, что мечтает сняться у Ларса фон Триера

Актриса Боярская призналась, что мечтает поработать с режиссером «Меланхолии»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская рассказала, с кем из режиссеров мечтает поработать. Своими пожеланиями актриса поделилась в интервью «Собака.ru». Главная цель артистки — попасть на съемочную площадку к датчанину Ларсу фон Триеру. Боярская назвала это сотрудничество своей «супермечтой».

«У нас сейчас в киношколе был семинар по современному кино, смотрели “Меланхолию”. Люблю этот фильм. Когда он вышел, я смотрела его в кинотеатре в два часа ночи. После было ощущение, словно меня свинцом накачали. Тяжело, но прекрасно», — объяснила она свой выбор.

Среди российских постановщиков Боярская отметила Бориса Хлебникова («Аритмия»), Наталию Мещанинову («Один маленький ночной секрет»), Анну Меликян («Чувства Анны») и других.

Актриса добавила, что ей интересно работать и с начинающими авторами.

«Дебютанты вынашивают историю, она ими продумана, снята в голове сто раз, каждый кадр важен. И ты понимаешь, что актерская задача — очень бережно отнестись ко всем деталям и помочь режиссеру максимально точно реализовать задуманное. Это очень здорово», — подчеркнула Боярская.