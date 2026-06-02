Эмилия Кларк откровенно высказалась о своем опыте работы в крупных франшизах. В интервью Variety актриса назвала конкретную часть «Терминатора», которую, по ее мнению, не стоило выпускать.
Звезда сериала «Игра престолов» исполнила роль Сары Коннор в пятой части культовой серии — фильме «Терминатор: Генезис», вышедшем в 2015 году. Картина получила жесткую критику со стороны рецензентов, а кассовые сборы оказались ниже запланированных. Кларк признала, что ее попытки закрепиться в знаменитых киносериях не увенчались успехом.
«“Звездные войны”? Никому не понравилось. “Терминатор”? Его не должно было быть. Но я согласилась на эту работу», — поделилась она.
Актриса также упомянула, что ее появление в кинематографической вселенной Marvel в сериале Disney+ «Секретное вторжение» 2023 года тоже не нашло отклика у зрителей.
«Не думаю, что это шоу кому-то понравилось, друзья. Извините!» — посмеялась она. По словам знаменитости, она не воспринимала провалы слишком болезненно, однако эти ситуации научили ее чаще отказываться от предложений и дожидаться правильного момента.
Теперь артистка соглашается на роли только тогда, когда сценарий вызывает у нее искренний интерес. После «Генезиса» Арнольд Шварценеггер вновь появился в образе главного героя в фильме «Терминатор: Темные судьбы» 2019 года. В этой ленте к роли Сары Коннор вернулась Линда Хэмилтон. Работа получила противоречивые отзывы и провалилась в прокате.