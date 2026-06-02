Легенда Голливуда Клинт Иствуд поставил точку в своей карьере. Эту новость со ссылкой на слова его сына Кайла Иствуда опубликовало издание ScreenRant.
Иствуд-младший подтвердил, что отец больше не снимает кино.
«Сейчас он на пенсии. Но мне очень повезло, что я смог поработать с ним над несколькими фильмами», — заявил Кайл Иствуд.
Клинту Иствуду 31 мая исполнилось 96 лет. Несмотря на почтенный возраст, он до последнего времени оставался в профессии.
В 2024 году зрители увидели его картину «Присяжный номер два», которая собрала положительные оценки и у критиков, и у публики. Среди других недавних проектов режиссера — «Дело Ричарда Джуэлла» (2019), «Наркокурьер» (2018) и «Мужские слезы» (2021). В последнем Иствуд также сыграл главную роль.
Путь Иствуда в кино начинался с эпизодических ролей. Широкая известность пришла к нему после вестерн-сериала «Сыромятная плеть». В 1960-х актер появился в «долларовой трилогии» Серджо Леоне. Вершиной этого цикла стал культовый фильм «Хороший, плохой, злой» (1966).
В 1992 году Иствуд выступил режиссером и исполнителем главной роли в драме «Непрощенный». Эта работа принесла ему две статуэтки «Оскар» — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Он также снял проникновенную мелодраму «Мосты округа Мэдисон» (1995) с Мэрил Стрип. Что касается личной жизни, Клинт Иствуд — отец восьмерых детей от шести разных женщин. Он трижды был официально женат.