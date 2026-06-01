Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович вышла замуж. Актриса, которой сейчас 40 лет, опубликовала в своем личном блоге кадры с церемонии регистрации.
На снимках она запечатлена в легком платье и кроссовках. Судя по всему, торжество прошло в тесном кругу. На мероприятии присутствовали только самые близкие для артистки люди. Среди них была и ее мама — Мирослава специально отметила ее на одном из фото.
«Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных: муж — не артист!» — написала Карпович.
Еще в апреле 2026 года в Сети появились разговоры о помолвке актрисы с Евгением Банифатовым. Якобы сама знаменитость подтвердила эту новость в соцсетях. Однако позже выяснилось, что никаких заявлений Мирослава не делала. Предположительно, слухи пошли из-за фан-аккаунта Карпович.
Кроме того, в интернете ходят слухи о романе актрисы с Павлом Прилучным. В 2020 году СМИ писали, что она встречается со звездой «Мажора». В тот момент Прилучный разводился с Агатой Муцениеце. Позже сам актер опроверг эту информацию.