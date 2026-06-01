Путин наградил Грамматикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Владимира Грамматикова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.