Путин наградил Грамматикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Владимира Грамматикова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Грамматикова Владимира Александровича — профессора кафедры актерского мастерства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова”, город Москва», — говорится в тексте указа.

Также ордена удостоены худрук Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Валерий Кириллов, композитор Виктор Плешак, артист русского драматического театра Республики Башкортостан Валерий Малюшин и актриса Саратовского академического театра драмы имени Слонова Эльвира Данилина.