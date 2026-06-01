Сын Шэрон Стоун отпраздновал 26-летие со своей невестой-украинкой

Девушка выложила в соцсети коллаж из милых фото
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media

Роан Джозеф, сын голливудской звезды Шэрон Стоун, отметил 26-летие в компании своей невесты-украинки. Анна Евтушенко поделилась романтичными кадрами с именинником.

«С днем рождения, моя любовь», — написала девушка.

Сын Шэрон Стоун / фото: соцсети

Сейчас пара проводит время на побережье океана. В январе 2026 года Роан Стоун сделал предложение возлюбленной. Тогда он заявил подписчикам, что это лучший шаг в его жизни, и показал кольцо, которое подарил Евтушенко.

Сын Шэрон Стоун с невестой / фото: соцсети

У звезды фильма «Основной инстинкт» трое приемных детей. В 2000 году она вместе с бывшим мужем Филом Бронштейном усыновила Роана Джозефа. В 2005-м актриса взяла из детского дома Лэрда, а через год в семье появился Куинн. Стоун признавалась, что мечтала забеременеть и родить сама, но пережила девять выкидышей. Ей было трудно принять это, она чувствовала себя неудачницей и справлялась с болью в одиночку. По словам актрисы, именно приемные дети придали смысл ее жизни, и ради них она готова на все.

Ранее актриса показала фото младшего приемного сына. 