Любимова: выход блокбастеров повышает интерес к детским книгам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Масштабные экранизации детских литературных произведений, выходящие в российских кинотеатрах, стимулируют интерес читателей к первоисточникам и значительно повышают продажи книг. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова в беседе с «Вестями».
«Сейчас, вы знаете, мы тоже готовим массу экранизаций, и такими они пользуются “популярностями”, именно потому что родители детей, которые приходят в кинотеатры, были воспитаны на этих книгах. А мы радуемся, когда выходит крупный блокбастер, потом мы видим, как растут продажи детских книг. Потому что когда ты уже познакомился и у тебя появился любимый герой на экране, ты потом, конечно, будешь зачитываться книжкой. Пусть даже такой путь книги будет у современного ребенка, но мы его тоже всячески поддерживаем и приветствуем», — сказала Любимова.
По ее словам, детская и подростковая литература в нашей стране переживает период подъема и многие юные россияне уже имеют своих любимых авторов как среди отечественных, так и среди зарубежных писателей.