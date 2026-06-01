Эксперт Токояков: около 70% вышедших за год фильмов содержат элементы нейрогенерации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Около 70% фильмов, вышедших за последний год, содержат элементы нейросетевой генерации. Такое мнение высказал продюсер визуальных эффектов «Плюс студии» («Яндекс») Дмитрий Токояков на круглом столе «ИИ в кино: инструмент, угроза или новая реальность», прошедшего в рамках фестиваля молодого кино «Новое движение».
«Мне сложно сказать, поскольку об этом, как правило, никто не говорит. Я думаю, что практически 70% [фильмов] за последний год [содержат ИИ]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.
С ним согласился основатель студии спецэффектов «Фрэйм бейкери» Леонид Французов, добавив, что в профессиональном производстве сгенерированные элементы дополнительно дорабатываются вручную. «Сейчас в любом фильме есть то, что сгенерировала нейронка. Просто в хорошем производстве поверх этого будет большое количество ручной работы, так называемой шлифовки», — подчеркнул участник круглого стола.
Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором с 2026 года стал журналист и медиаменеджер Трифон Бебутов.
Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Смотр состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.
