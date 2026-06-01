Лидером российского кинопроката стал байопик о короле поп-музыки. Фильм «Майкл» собрал 320,5 млн рублей. Главную роль в картине исполнил Джаафар Джексон. Эти данные предоставила Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Серебро забрал боевик Гая Ричи «Грязные деньги». Лента рассказывает о команде элитных коллекторов, которые выбивают огромный долг из наглого миллиардера. Картина заработала в прокате 42,05 млн рублей.
Третью строчку заняла семейная комедия «Не одна дома 3. Выпускной». Фильм о школьниках собрал 17,33 млн рублей. Замыкают пятерку лидеров хоррор «Обсессия» (16,75 млн рублей) и премьера «Кощей: тайна живой воды» (14,48 млн рублей).
Лента «Майкл» режиссера Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. По всему миру картина уже собрала более 700 млн долларов. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже участвовали в производстве.