Виктор Сухоруков вернулся в Театр Вахтангова после четырехлетнего перерыва

Виктор Сухоруков вновь вышел на театральную сцену — 74-летний артист вернулся в Театр имени Вахтангова спустя четыре года после ухода, который сопровождался публичным конфликтом.
Звезда фильма «Брат», принял участие в генеральной репетиции нового спектакля «Блеск и пепел», которая состоялась 31 мая. В постановке Сухоруков исполнит одну из ключевых ролей, сообщает NEWS.ru.
Напомним, в 2022 году артист покинул Театр имени Евгения Вахтангова, где на протяжении семи лет был приглашенным актером. Тогда Сухоруков заявил, что причиной ухода стали напряженные отношения внутри коллектива. Он отмечал, что не хочет работать с людьми, «возомнившими себя князьками», упоминая в том числе художественного руководителя театра Евгения Князева.
Сам Князев позднее заявил, что слова актера стали для него неожиданностью, подчеркнув, что во время совместной работы серьёзных конфликтов не возникало.