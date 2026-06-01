СМИ: Анджелина Джоли намеренно отдалила детей от Брэда Питта

Актрису обвинили в том, что она намеренно портит отношения наследников с отцом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта был расторгнут в конце 2024 года, но они все еще оставались законными опекунами несовершеннолетних близнецов Вивьен и Нокса.

Однако уже 12 июля 2026 года младшим детям исполнится 18 лет. С этого момента между Питтом и Джоли не будет никаких документальных обязательств, включая договор о второстепенной опеке. Ранее этот документ давал Брэду право общаться с детьми, в то время как основная опека оставалась за Анджелиной.

Анджелина Джоли с сыном и дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Как сообщают источники Page Six, сейчас у Питта «очень ограниченные» отношения с наследниками. Многие из них уже отказались от его фамилии. 

«Анджелина отдалила детей от Брэда, — особенно тех, которые, как она знала, были ему особенно близки», — рассказал инсайдер.

Впрочем, другой источник, знакомый с ситуацией, настаивает на другом. По его словам, Джоли никогда не ставила перед собой цель изолировать детей от отца. При этом он подчеркнул, что никакие поступки Брэда не смогут поменять ее мнение о нем. Напомним, что в 2016 году между бывшими супругами произошел скандальный инцидент на борту частного самолета. По утверждению Джоли, Питт применил насилие по отношению к ней и детям.

Ранее стало известно, что Брэд Питт одержал промежуточную победу в суде против Джоли в тяжбе за винодельню.