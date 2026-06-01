Эрнст: новый «Незнайка» получит современный визуальный облик

Авторы «Незнайки» обещают масштабный сказочный мир, созданный с помощью современных технологий, а персонажи в новой версии станут старше и получат более взрослые линии взаимоотношений
Кадр из фильма «Незнайка»

Работа над новой экранизацией «Незнайки» продолжается сразу на нескольких площадках. Съемочный процесс проходит как в Подмосковье, так и в южных регионах страны, включая окрестности Астрахани. Создатели проекта намерены активно использовать современные технологии, чтобы максимально точно и зрелищно воссоздать фантастический мир, знакомый читателям по книгам, пишет 1tv.ru.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что за годы существования произведения выросло несколько поколений зрителей, которым интересна новая визуальная интерпретация истории о знаменитом герое.

Кадр из фильма «Незнайка»

Режиссер Дмитрий Дьяченко рассказал, что особое внимание в проекте уделяется зрелищности и художественному оформлению. По его словам, создатели стремятся сделать сказочный мир максимально ярким и впечатляющим для современной аудитории.

Кроме того, авторы приняли решение изменить возраст персонажей. Герои станут немного старше по сравнению с литературным оригиналом, а их взаимоотношения приобретут более зрелый характер. При этом создатели подчеркивают, что сохранят дух классической истории, адаптировав ее для сегодняшних зрителей.