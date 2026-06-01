Звезда «Восьмидесятых» раскрыла подробности романа с бывшим мужем Климовой

Наталья Земцова рассказала о романе с Гелой Месхи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Наталья Земцова и Гела Месхи
Наталья Земцова и Гела МесхиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Наталья Земцова впервые официально подтвердила, что ее связывали романтические отношения с актером Гелой Месхи. До этого момента об их паре ходили лишь слухи и догадки.

38-летняя звезда призналась, что этот союз уже в прошлом, и причиной разрыва стал непростой нрав ее избранника. Свои отношения с бывшим супругом Екатерины Климовой Земцова охарактеризовала как очень яркие и эмоциональные, проведя параллель с турецким сериалом.

«Это глупо скрывать. Гела, надо сказать, прекрасный артист и человек. Этим он меня и зацепил. Но он очень экспрессивный, скучно не было точно. Настоящий турецкий сериал», — поделилась артистка в интервью WomanHit.

Слухи об этом романе появились примерно три года назад. В тот период пара действительно публиковала совместные снимки в социальных сетях, однако ни разу не подтверждала наличие взаимных чувств или общих планов на будущее.

В разговоре с журналистами Наталья также затронула тему личной жизни после развода. Она призналась, что, несмотря на боль от пережитых расставаний, не готова окончательно ставить крест на любви. При этом прямой ответ на вопрос о том, есть ли у нее кто-то сейчас, актриса давать не стала.

Ранее Наталья Земцова показала, как выглядела в студенческие годы.