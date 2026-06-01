Ирина Безрукова показала редкое фото с мамой и сестрой. Семейное фото она опубликовала в личном блоге.
«Сегодня особенно хочется мысленно вернуться в свое детство, ощутить мамину любовь, ее тепло и заботу. На фото — трогательный и нежный момент беззаботного детства. От всей души поздравляю всех ребятишек с этим замечательным праздником! Пусть каждый ребенок растет в любви, радости и безопасности. А мамам и папам побольше сил, терпения и вдохновения», — написала артистка.
Мать знаменитости, Людмила Бахтура, работала фармацевтом и фельдшером, а также была операционной сестрой. Она воспитывала двух дочерей-погодок: Ирину и Ольгу.
Сама актриса признавалась, что считает маму невероятно красивым, веселым и сильным человеком. Безрукова рассказывала, что в детстве они с сестрой соперничали, борясь за родительское внимание, но со временем отношения наладились. По словам звезды, они с Ольгой совсем разные — ни внешне, ни по характеру не похожи. С отцом сестры не виделись с детства. Актриса говорила, что он ушел из семьи, уехал из Ростова-на-Дону в другой город и больше никогда их не навещал.
