Ирина Безрукова показала архивное фото с матерью и сестрой в День защиты детей

Актриса поделилась воспоминаниями о детстве
Ирина Безрукова на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова показала редкое фото с мамой и сестрой. Семейное фото она опубликовала в личном блоге.

«Сегодня особенно хочется мысленно вернуться в свое детство, ощутить мамину любовь, ее тепло и заботу. На фото — трогательный и нежный момент беззаботного детства. От всей души поздравляю всех ребятишек с этим замечательным праздником! Пусть каждый ребенок растет в любви, радости и безопасности. А мамам и папам побольше сил, терпения и вдохновения», — написала артистка.

Ирина Безрукова с матерью и сестрой / фото: соцсети
Мать знаменитости, Людмила Бахтура, работала фармацевтом и фельдшером, а также была операционной сестрой. Она воспитывала двух дочерей-погодок: Ирину и Ольгу.

Сама актриса признавалась, что считает маму невероятно красивым, веселым и сильным человеком. Безрукова рассказывала, что в детстве они с сестрой соперничали, борясь за родительское внимание, но со временем отношения наладились. По словам звезды, они с Ольгой совсем разные — ни внешне, ни по характеру не похожи. С отцом сестры не виделись с детства. Актриса говорила, что он ушел из семьи, уехал из Ростова-на-Дону в другой город и больше никогда их не навещал.

Ранее Ирина Безрукова заступилась за спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова.