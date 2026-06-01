Тейлор Свифт может принять участие в проекте франшизы «История игрушек»

Фанаты Тейлор Свифт уверены, что певица готовит масштабный проект совместно со студией Pixar. Поводом для слухов послужили загадочные билборды с инициалами «TS», одновременно появившиеся в США, Канаде и Великобритании.
Главной зацепкой для теорий стал редизайн обложки альбома «1989 (Taylor’s Version)», где летящих птиц внезапно заменили на облака — фирменный визуальный символ вселенной «Истории игрушек». В Сети обсуждают два главных сценария сотрудничества: запись эксклюзивного саундтрека для грядущего анимационного фильма или появление цифровой копии певицы для озвучки нового персонажа в продолжении франшизы.
Официальных заявлений от самой певицы пока не поступало, однако Pixar уже подогрел интерес, опубликовав видео с персонажем Джесси под строчку из песни Свифт Shake It Off. Напомним, что совсем недавно исполнительница завершила свой мировой тур The Eras Tour и сейчас, по сообщениям инсайдеров, активно готовится к свадьбе.