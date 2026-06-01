Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тейлор Свифт может принять участие в проекте франшизы «История игрушек»

Загадочные билборды с инициалами певицы спровоцировали слухи о ее сотрудничестве с Pixar
Тейлор Свифт
Тейлор СвифтИсточник: Legion-Media.ru

Фанаты Тейлор Свифт уверены, что певица готовит масштабный проект совместно со студией Pixar. Поводом для слухов послужили загадочные билборды с инициалами «TS», одновременно появившиеся в США, Канаде и Великобритании.

Главной зацепкой для теорий стал редизайн обложки альбома «1989 (Taylor’s Version)», где летящих птиц внезапно заменили на облака — фирменный визуальный символ вселенной «Истории игрушек». В Сети обсуждают два главных сценария сотрудничества: запись эксклюзивного саундтрека для грядущего анимационного фильма или появление цифровой копии певицы для озвучки нового персонажа в продолжении франшизы.

Официальных заявлений от самой певицы пока не поступало, однако Pixar уже подогрел интерес, опубликовав видео с персонажем Джесси под строчку из песни Свифт Shake It Off. Напомним, что совсем недавно исполнительница завершила свой мировой тур The Eras Tour и сейчас, по сообщениям инсайдеров, активно готовится к свадьбе.