Брендан Фрейзер уверен, что долгожданное возвращение к культовой франшизе подарит зрителям настоящее приключение, сообщает издание Variety. По словам 57-летнего актера, «Мумия 4» будет фильмом, захватывающим дух.
«Мы снова соберем всю команду вместе и дадим фанатам то, чего они хотят, — веселый, захватывающий фильм. И всем захочется повторить это снова», — отметил Фрейзер.
Режиссерское кресло в предстоящем продолжении франшизы заняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Сценарием занимается Дэвид Когсшелл.
Старт съемок намечен на август, причем создатели планируют вернуться на те самые локации, где работали над предыдущими частями.
Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что вместе с Фрейзером на экраны вернутся Рэйчел Вайс и Джон Ханна. Премьера «Мумии 4» запланирована на 15 октября 2027 года.
Ранее Брендан Фрейзер рассказал, что старается привести себя в форму для «Мумии 4».