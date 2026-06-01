Брендан Фрейзер раскрыл детали будущей «Мумии 4»

Актер уверен, что поклонники останутся довольны новым фильмом
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерИсточник: Legion-Media.ru

Брендан Фрейзер уверен, что долгожданное возвращение к культовой франшизе подарит зрителям настоящее приключение, сообщает издание Variety. По словам 57-летнего актера, «Мумия 4» будет фильмом, захватывающим дух.

«Мы снова соберем всю команду вместе и дадим фанатам то, чего они хотят, — веселый, захватывающий фильм. И всем захочется повторить это снова», — отметил Фрейзер.

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»

Режиссерское кресло в предстоящем продолжении франшизы заняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Сценарием занимается Дэвид Когсшелл.

Старт съемок намечен на август, причем создатели планируют вернуться на те самые локации, где работали над предыдущими частями.

Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что вместе с Фрейзером на экраны вернутся Рэйчел Вайс и Джон Ханна. Премьера «Мумии 4» запланирована на 15 октября 2027 года.

Ранее Брендан Фрейзер рассказал, что старается привести себя в форму для «Мумии 4».