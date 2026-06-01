Назван самый популярный российский мультсериал за 25 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. «Сказочный патруль», «Барбоскины» и «Лео и Тиг» возглавили топ-5 российских мультсериалов за последние 25 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала «Мульт», который есть в распоряжении ТАСС.
«Канал составил топ-5 отечественных мультсериалов, которые были созданы за последнюю четверть века. На основе анализа зрительских оценок проектов на крупнейших российских киноресурсах, таких как “Кинопоиск”, “Кино Mail”, Film.ru, телевизионных рейтингов, профессиональных и государственных наград был создан финальный список», — говорится в сообщении.
Так, первое место в топе занял анимационный сериал «Сказочный патруль» о приключениях девочек-волшебниц, набрав 25% голосов. При работе над сюжетом и героями создатели вдохновлялись сказками и легендами из русского фольклора, а также мировой литературы Первые серии мультфильма вышли в 2016 году. У проекта есть два спин-оффа, полнометражный анимационный фильм, кроме того, по мотивам сериала вышло несколько игровых приложений и серия книг Олега Роя.
10% аудитории проголосовало за мультсериал о собачьей семье «Барбоскины», впервые вышедший на телеэкраны в 2011 году. На третьем месте (8%) анимационный сериал «Лео и Тиг». Его главные герои — маленькие леопард и тигр, которые живут в тайге Приморского края. В каждой серии герои знакомят юных зрителей с уникальной природой, учат заботиться об окружающей среде. Сериал также получил и полнометражную версию: 14 мая в кинотеатрах вышел мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал», показав, как отметили в пресс-службе, лучший старт среди анимационных проектов в 2026 году.
Четвертое место у самого долгоиграющего представителя топа — сериала «Смешарики», появившегося в 2004 году. Сериал был переведен на 23 языка и показан в 94 странах. В 2008 году создатели «Смешариков» были удостоены Государственной премии РФ в области культуры и искусства. «Как и многие участники топа, проект развился в мультивселенную, в которую входят несколько полнометражных картин, спин-оффов, игр, образовательных проектов и печатная продукция», — говорится в сообщении.
Замыкает топ с 6% голосов мультсериал «Лунтик и его друзья», премьера которого состоялась в 2006 году в программе «Спокойной ночи, малыши!». В 2015 году создатели сериала были награждены премией правительства РФ в области культуры. В честь 20-летнего юбилея проекта в августе должна состояться премьера нового полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны».
Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мульт», в нем приняли участие 1505 человек.