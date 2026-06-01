Оксана Акиньшина, недавно ставшая мамой в четвертый раз, поделилась кадрами с подросшей дочерью Эмми. Актриса опубликовала видео, на котором девятилетняя девочка тренируется на льду. Ролик появился на фоне новой волны критики в адрес звезды: пользователи обвиняют ее в том, что она «бросила» старших детей.
В начале мая Акиньшина родила сына Лео от Данилы Козловского. Их роман оставался тайным около пяти лет. Актриса выложила трогательную фотосессию, а Козловский признался, что они «долго ждали» этого ребенка.
Однако некоторые подписчики отреагировали негативно. В комментариях Акиньшиной напомнили, что трое ее старших детей какое-то время жили отдельно от матери. Старший сын Филипп (от продюсера Дмитрия Литвинова) остался с бабушкой в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем. Дети от второго брака с продюсером Арчилом Геловани — Эмми и Константин — после развода родителей переехали на родину отца, в Грузию. За это Оксану не раз называли «матерью-кукушкой», утверждая, что она пожертвовала детьми ради карьеры.
После рождения Лео и очередной волны хейта стало известно: Акиньшина перевезла Эмми и Константина в новый загородный дом — особняк, который Козловский купил специально для большой семьи.
Ранее Данила Козловский получил иск об алиментах от бывшей возлюбленной.