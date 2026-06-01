AIF: стала известна причина смерти актрисы Жуковской из «Анны Карениной»

Актриса Лариса Жуковская умерла на 89-м году жизни
Источник: Legion-Media.ru

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Жуковская умерла в больнице, незадолго до смерти она была на ИВЛ. Об этом aif.ru сообщили в окружении актрисы.

«Она давно болела. Вчера она была в больнице на ИВЛ. Ее сиделка звонила всем из телефонной книги Ларисы Александровны, говорила, что все совсем плохо», — сказала собеседница издания.

Знаменитость долгое время играла в спектакле «Ее друзья» по пьесе драматурга Виктора Розова.

«Она дружила с Валерием Ивановичем Усковым, режиссером спектакля. Они были друзьями», — вспомнила в беседе с aif.ru коллега Жуковской, актриса Ольга Дубовицкая.

Усков умер 24 августа 2025 года. Ему было 92 года.

Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году Жуковская окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского). С 1961 года служила в труппе МХАТ им. М. Горького. После раздела труппы в 1987 году — во МХАТе им. Горького под руководством Т. Дорониной.