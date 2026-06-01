AIF: стала известна причина смерти актрисы Жуковской из «Анны Карениной»

Лариса Александровна Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году Жуковская окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского). С 1961 года служила в труппе МХАТ им. М. Горького. После раздела труппы в 1987 году — во МХАТе им. Горького под руководством Т. Дорониной.