Стало известно, когда Дэнни Бойл планирует снять финал трилогии «28 лет спустя»

Режиссер решил не затягивать с выпуском третьей части
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»
Режиссер Дэнни Бойл не хочет затягивать с завершением зомби-саги «28 лет спустя». После того как в прокат вышла лента «28 лет спустя: Храм костей», постановщик уже строит планы на третью часть. В беседе с изданием Deadline он признался, что изначально мечтал снять продолжение сразу после первых двух фильмов, но график подвел.

«Действие в фильме происходит в районе Великобритании, где съемки возможны только в определенное время года. В этом году у нас закончилось время — буквально закончилось… Так что, надеюсь, съемки пройдут в следующем году. Но энтузиазм есть, и Алекс (Гарланд) написал замечательный сценарий», — поделился Бойл.

Детали сюжета будущей картины пока держатся в секрете.

Напомним, что «28 лет спустя: Храм костей» вышел на экраны 16 января. Этот фильм продолжает мрачную вселенную, начатую хоррорами «28 дней спустя» и «28 недель спустя», а также является прямым сиквелом к «28 лет спустя», который зрители увидели в июне 2024 года. Действие второй части разворачивается в Великобритании, охваченной вирусом ярости, превращающим людей в обезумевших монстров.

В центре сюжета — подросток Спайк (Алфи Уильямс). Он присоединяется к загадочному культу Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и его банде убийц-акробатов. В актерский состав также вошли Рэйф Файнс и Киллиан Мерфи.