«Эйфория» — один из самых популярных и обсуждаемых проектов HBO последних лет. Сериал быстро завоевал внимание зрителей благодаря откровенному взгляду на жизнь современных подростков, затрагивая темы зависимости, психических расстройств, отношений и поиска себя. Успех шоу сделал мировыми звездами исполнителей главных ролей — Зендаю, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и Хантер Шафер.
В центре сюжета находится 17-летняя Ру Беннетт, которая возвращается домой после курса реабилитации. Несмотря на лечение, девушке тяжело справиться с наркотической зависимостью, и она вновь оказывается на грани срыва. Переломным моментом в ее жизни становится знакомство с новой ученицей Джулс. Между девушками завязывается тесная дружба, которая помогает Ру бороться со своими демонами, хотя самой Джулс тоже приходится скрывать немало болезненных тайн.
Итоги финальной серии 3-го сезона сериала «Эйфория»
Третий сезон «Эйфории» завершился восьмой серией под названием In God We Trust. Финал оказался одним из самых мрачных и эмоциональных эпизодов за всю историю шоу. Авторы подвели к развязке несколько ключевых сюжетных линий, хотя часть вопросов так и осталась без ответа.
Серия начинается с побега Ру после неудачной попытки ограбить наркокартель. Ситуация выходит из-под контроля, когда Фэй нападает на девушку и поднимает тревогу, пытаясь разбудить Уэйна. Тем временем Мэдди и Кэсси сталкиваются с новым потрясением — они находят тело Нейта и пытаются осознать случившееся.
После пережитых событий Аламо отпускает Ру и даже дает ей деньги. Однако этот жест оказывается ловушкой: мужчина намеренно оставляет ей таблетки, понимая, что она не сможет отказаться. Пока Ру направляется к Али, полиция проводит рейд в наркокартеле Лори. Осознав, что избежать наказания не удастся, Лори сводит счеты с жизнью.
Оказавшись в доме Али, Ру узнает из новостей о побеге Феско из тюрьмы и решает найти его. Вскоре зрителям показывают трогательную сцену встречи героев в поле. Для поклонников сериала этот момент стал особенно эмоциональным, поскольку исполнитель роли Феско Ангус Клауд скончался в 2023 году.
Однако вскоре выясняется, что долгожданное воссоединение было лишь сном. На самом деле Ру умерла от отравления фентанилом, который оказался подмешан в таблетки. Али понимает, что девушка стала жертвой мести Аламо после того, как тот узнал о ее предательстве. Гибель Ру становится главным трагическим событием финала и завершает многолетнюю историю героини, которая на протяжении всего сериала безуспешно пыталась справиться с зависимостью.
После смерти Ру Али решает самостоятельно наказать виновного. Он приходит в клуб Аламо под предлогом разговора и убивает его выстрелом в упор, поставив точку в этой истории.
Судьбы остальных героев получают менее драматичное развитие. Мэдди и Кэсси намерены превратить дом Кэсси и Нейта в своеобразный «хайповый дом», сдавая комнаты моделям OnlyFans, чтобы расплатиться с накопившимися долгами. При этом Лекси отказывается участвовать в их планах, поскольку тяжело переживает события, связанные с Ру.
Джулс в финале появляется лишь ненадолго. У героини практически нет экранного времени и реплик, однако зрители видят ее слезы. Авторы не объясняют напрямую, знает ли она о смерти Ру, но эта сцена оставляет ощущение глубокой утраты. Примечательно, что в последнем сне Ру наблюдает за Джулс на велосипеде — это отсылка к одной из самых запоминающихся сцен первого сезона.
В заключительных минутах Али навещает семью и ферму, где Ру жила в начале сезона. Он говорит близким девушки, что теперь она находится «в лучшем мире», и молится о том, чтобы память о ней сохранилась. Во время молитвы ему мерещится Ру, сидящая за семейным столом. Герои обмениваются улыбками, а за кадром звучит последняя реплика девушки: «Да благословит нас всех Господь».
Создатель сериала Сэм Левинсон ранее называл третий сезон историей о выборе и последствиях принятых решений. Финал полностью соответствует этой идее: судьба Ру становится кульминацией всех ее поступков, а завершение сезона оставляет открытым вопрос о том, может ли история «Эйфории» продолжиться после столь радикальной развязки.
Как сложились судьбы героев
Финальный эпизод третьего сезона поставил точку в историях нескольких ключевых персонажей.
Ру
Судьба Ру (Зендая) стала главным потрясением финала. После побега от людей наркокартеля девушка получает от Аламо таблетки, не подозревая, что в них подмешан фентанил. Позже выясняется, что это была заранее спланированная месть за ее предательство. Последние сцены сначала дают зрителям надежду на счастливый исход: Ру узнает о побеге Феско и даже встречается с ним. Однако этот момент оказывается лишь сном. В реальности героиня погибает от отравления, так и не сумев окончательно вырваться из замкнутого круга зависимости, с которым боролась на протяжении всего сериала.
Али
Для Али (Колман Доминго) финал становится историей о потере и возмездии. Именно он первым понимает, что смерть Ру не была случайностью, и выясняет, что причиной трагедии стали отравленные таблетки. Не сумев смириться с гибелью девушки, которую считал близким человеком и которой много лет помогал бороться с зависимостью, Али решает отомстить виновному. Он лично расправляется с Аламо, а затем навещает семью Ру. В одной из последних сцен сезона герой молится за нее и просит благословить ее память. Этот момент показывает, что, несмотря на боль утраты, Али остается человеком, который до конца пытается сохранить веру и надежду.
Будет ли продолжение сериала «Эйфория»
В апреле 2026 года создатель и шоураннер сериала Сэм Левинсон признался, что пока «не думает о четвёртой части». По его словам, каждый сезон «Эйфории» создается так, будто он может стать последним.
Эти слова подтверждают тот факт, что все возможно. Ну, а пока фанатам сериала остается ждать официальных новостей.
